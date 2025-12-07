Στη Λευκωσία για το δεύτερο «διπλό»

Ο Άρης ταξιδεύει στη Λευκωσία με στόχο να πετύχει τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα. Παρότι βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία, οι πράσινοι της Λεμεσού έχουν πάρει μόνο ένα τρίποντο μακριά από το «σπίτι» τους, αυτό κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου τη 2η αγωνιστική.

Στις 17:00 αντιμετωπίζουν τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να καθορίσει πολλά για τη συνέχεια. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» παραμένει στην τέταρτη θέση και απέχει πέντε βαθμούς από την κορυφή, διαθέτοντας παράλληλα την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με μόλις οκτώ γκολ παθητικό. Παρ’ όλα αυτά, στα μεγάλα παιχνίδια δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα που θα ήθελε και θέλει να αποδείξει πως δικαιούται να βρίσκεται στο γκρουπ των διεκδικητών του τίτλου.

Από αγωνιστικής πλευράς, ο Ρατσκόφ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κακόριν και Βανά Άλβες, ενώ ο Μπαλόγκουν παραμένει αμφίβολος για το σημερινό ματς.