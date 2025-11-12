ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όταν αξιοποιείς την έδρα σου στο έπακρο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Όταν αξιοποιείς την έδρα σου στο έπακρο

Χωρίς απώλειες στο σπιτικό του ο Άρης

Συχνά ακούμε από εκπροσώπους των ομάδων να τονίζεται η ανάγκη να αξιοποιηθεί η έδρα. Στον Άρη εφαρμόζεται στο απόλυτο, έχοντας μόνο νίκες στο στάδιο «Αλφαμέγα». Η «Ελαφρά Ταξιαρχία», αποφεύγοντας όλες τις παγίδες, έκανε το έξι στα έξι αντιμετωπίζοντας μονάχα μία ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη εξάδα, πετυχαίνοντας 18 τέρματα και δεχόμενη δύο. Συγκεκριμένα, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχε επικρατήσει με 3-1 του Απόλλωνα, ενώ από εκεί και πέρα στο στάδιο της Λεμεσού νίκησε κατά σειρά τους Ολυμπιακό (2-0), Εθνικό (3-0), ΑΕΛ (4-0), Ακρίτα (3-1) και Ε.Ν. Ύψωνα (3-0). Τα εντός έδρας στατιστικά είναι αυτά που κρατάνε το συγκρότημα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ στο ψηλότερο σκαλοπάτι (σ.σ. σε ισοβαθμία με την Ομόνοια) καθώς εκτός έδρας μετράει μόνο μία νίκη σε τέσσερα παιχνίδια, έχοντας  δυο ισοπαλίες και μία ήττα.

Πριν από το τέλος του α’ γύρου οι πράσινοι της Λεμεσού θα δώσουν ακόμη ένα εντός έδρας παιχνίδι, απέναντι στην Ένωση στην 12η αγωνιστική (29/11). Προηγουμένως, θα αντιμετωπίσουν εκτός την Πάφος FC, ενώ θα ολοκληρώσουν το πρώτο μισό του πρωταθλήματος με έξοδο στο ΓΣΠ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ (07/12).

