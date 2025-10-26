ΒΙΝΤΕΟ: «Εξάλεπτο» γκολ-πέναλτι της Ανόρθωσης, ισοφάρισε σε ένα λεπτό ο Άρης!

Πολύ πιο λίγη ώρα από όση χρειάστηκε για να εξεταστεί το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η Ανόρθωση, χρειάστηκε ο Άρης για να ισοφαρίσει.

Η ομάδα της Αμμοχώστου άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι του Σένσι στο 30', για ανατροπή του Βούκιτς από τον Γκόλντσον στο... 24ο λεπτό!

Κι όμως, ο Πορτογάλος VARίστας χρειάστηκε περίπου τρεισήμισι λεπτά για να αποφανθεί και να καλέσει τον ρεφ Λιοτατή στο on-field review, ενώ μέχρι να αποφασίσει ο διαιτητής και να εκτελέσει ο Σένσι, φτάσαμε στο 30ό λεπτό.

Μόλις ένα λεπτό κράτησε η χαρά των φίλων της Ανόρθωσης, όμως, καθώς στο 31΄ ο Μοντνόρ έφερε με κοντινό σουτ το ματς στα ίσα.

Δείτε τα γκολ: