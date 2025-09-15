Ο μοναδικός για το τρία στα τρία!

Έχοντας το μεγάλο κίνητρο να είναι η μοναδική ομάδα χωρίς καμία απώλεια μετά το πέρας της 3ης αγωνιστικής, ο Άρης φιλοξενεί απόψε (19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» τον Ολυμπιακό.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία», μετά τις δυο νίκες επί του Απόλλωνα (3-1) και της Ομόνοιας Αραδίππου (0-1), θέλει να δώσει συνέχεια και μετά την επιστροφή από τη διακοπή του πρωταθλήματος, προκειμένου να τριτώσει το καλό με τα νικηφόρα αποτελέσματα.

Απέναντί της μία ομάδα που έστειλε μηνύματα στις πρώτες αγωνιστικές ότι θα είναι σκληροτράχηλος αντίπαλος για όλους και για αυτό οι πράσινοι της Λεμεσού πάνε ιδιαίτερα προετοιμασμένοι για το τι θα αντιμετωπίσουν.

Στα θετικά για το πλάνο του Αρτσιόμ Ράτζκοφ είναι το γεγονός ότι υπάρχει πλειάδα επιλογών, καθώς οι Μουσούντα, Νίκολιτς και Σανέ τις προηγούμενες ημέρες μπήκαν σε κανονικούς ρυθμούς. Μοναδικός ποδοσφαιριστής που χρειάζεται χρόνο να έρθει στα επιθυμητά επίπεδα είναι ο Γκόλντσον.