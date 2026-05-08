Τέλος η σεζόν και για Γκομίς

Χτύπησε την πόρτα του Άρη η ατυχία.

Η ομάδα της Λεμεσού μπορεί να μην έχει υπέρ της τα δεδομένα για έξοδο στην Ευρώπη, ωστόσο δηλώνει αποφασισμένη να παλέψει στις τρεις εναπομείναντες αναμετρήσεις.

Σε αυτές, θα στερηθεί τόσο τον Γιαγκό όσο και τον Γκομίς. Για τον πρώτο, γνωστοποιήθηκε προ ημερών πως υπέστη τραυματισμό και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ νέο πλήγμα προέκυψε με τον δεύτερο.

Ο 34χρονος τραυματίστηκε στον αστράγαλο και δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στα ματς που απέμειναν. Πάντως, το συμβόλαιο του Γκομίς ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν και αναμένονται με ενδιαφέρον οι προθέσεις των πρασίνων.