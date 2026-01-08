ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

DPG: «Στήριξη σε Αμάν Αμάν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός όταν πρέπει πιάνει κορυφή»

Μεταμεσονύκτια γραπτή τοποθέτηση από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάνοντας μια μικρή αναδρομή στην προηγούμενη διετία.

Απόλυτη στήριξη σε Αταμάν και παίκτες, «έχουν και εγωισμό και φιλότιμο και ταλέντο»!

Όλα όσα γράφει ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού στην ανάρτηση του στο Instagram.

«Όσοι λένε ότι ο Παναθηναικός δεν αξιοποιεί επαρκώς το ρόστερ του είναι άσχετοι.

Οι παίχτες οι ίδιοι δεν αξιοποιούν το 100% τους διότι δεν έχουν κόμπλεξ και ξέρουν μέσα τους και ποιοι είναι αλλά και πότε πραγματικά αρχίζει η σεζόν και τότε φορτσάρουν ...Ο Παναθηναικός έχει δείξει ότι όταν πρέπει σοβαρεύεται και πιάνει κορυφή.

Την μία χρονιά ευρωπαϊκό με την μεγαλύτερη ανατροπή στα χρονικά και πρωτάθλημα Ελλάδος μέσα σε επικίνδυνες και ακραίες συνθήκες.

Πέρυσι χάνοντας έναν αγώνα απέναντι στην Πρωταθλήτρια ευρώπη δεν το ξανασήκωσε και στην Ελλάδα οι ακόμα πιο ακραίες συνθήκες αυτή τη φορά υπερίσχυσαν.... Παιζόταν η ύπαρξη ολόκληρου συστήματος στους τελικούς.

Ας δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη ....αυτό σημαίνει στηρίζω μία ομάδα.... Δεν την κρίνω πριν το τέλος ειδικά όταν δύο χρόνιες με έχει διαψεύσει.

Ούτε εγώ γουστάρω να μην παίζει πάντα καλά η ομάδα (γιατί έτσι με έχω συνηθίσει)

Εγώ στηρίζω Άμαν Άμαν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης.

Έχουν αποδείξει ότι και φιλότιμο υπάρχει και το ταλέντο αλλά και ο εσωτερικός εγωισμός».

