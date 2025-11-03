Όταν το προβάδισμα γίνεται… εφιάλτης για τον Απόλλωνα και τον Αυγουστή

Αυτό που συμβαίνει με τον Απόλλωνα στα δύο τελευταία παιχνίδια πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τον προπονητή της ομάδας, Σωφρόνη Αυγουστή.

Όπως και στο ματς με τον Ολυμπιακό, έτσι και απέναντι στην ΑΕΚ, οι κυανόλευκοι δεν κατάφεραν να διατηρήσουν για πολύ το προβάδισμα που πήραν.

Κόντρα στους μαυροπράσινους, ο Απόλλωνας βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως αντέδρασε ιδανικά με τα γκολ των Βρίκκη και Βάισμπεκ, με το δεύτερο να έρχεται στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός ισοφάρισε, αφήνοντας τον Σωφρόνη και τους παίκτες του με πικρή γεύση.

Χθες, απέναντι στην ΑΕΚ, η ιστορία επαναλήφθηκε. Παρότι ο Κβίντα άνοιξε το σκορ στο 49’, μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Ροντέν έφερε το ματς στα ίσα και ακολούθως η ομάδα της Λάρνακας ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Δύο συνεχόμενοι αγώνες, ίδιο σενάριο. Ο Κύπριος τεχνικός καλείται να εντοπίσει τις αιτίες που η ομάδα του δυσκολεύεται να κρατήσει το προβάδισμα και να διαχειριστεί τις κρίσιμες στιγμές των αγώνων.

Α.