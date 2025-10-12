Τι κάνεις ρε Χάαλαντ;

Πριν αρχίσει το κυρίως μενού με Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, ενδιάμεσα, η Νορβηγία έπαιζε με το Ισραήλ. «Θα κάνει χατ-τρικ ο Χάαλαντ πάλι» έχει φτάσει να είναι μια ‘νορμάλ’ πρόβλεψη, όμως μετά τις δύο χαμένες εκτελέσεις στο ίδιο πέναλτι, σκεφτήκαμε ότι δεν είναι η μέρα του. Όμως λάθος, κάθε μέρα είναι μέρα Χάαλαντ, με το «κτήνος» της Μάντσεστερ Σίτι να στέλνει ουσιαστικά την Νορβηγία στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 28 χρόνια.

Ο ίδιος; Πραγματικά τι να πρωτοπείς για τα στατιστικά και τα ρεκόρ που καταγράφει κάθε φορά που πατά το χορτάρι. Οφείλουμε να ξεκινήσουμε με το ότι σκόραρε για 10ο [ναι, δέκατο] σερί αγώνα με club και Εθνική και σε αυτή τη διαδρομή έχει 21 γκολ σε 12 αγώνες. Στα προκριματικά έφτασε τα 12 και τα 8 από αυτά ήρθαν στα 2 τελευταία ματς! Ο ρυθμός που σκοράρει, έχει εκτοξεύσει την Νορβηγία, στην οποία πλέον αρκεί να νικήσει εντός έδρας την Εσθονία για να κάνει check-in, ενώ μπορεί να συμβεί και νωρίτερα αν η Ιταλία κάνει γκέλα.

Όπως και με τους συλλόγους, έτσι και με την Εθνική κάνει αδιανότητα πράγματα. Φανταστείτε ότι διαδοχικά χατ-τρικ σε αγώνες προκριματικών στην Ευρώπη, στο παρελθόν έχουν κάνει μόλις 4 παίκτες [Τέιλορ - Αγγλία, Ποπέσκου - Ρουμανία, Μιγιάτοβιτς - Γιουγκοσλαβία, Κέιν - Αγγλία]. Ο Χάαλαντ έχει πετύχει 3+ τέρματα σε 6 ματς με το Εθνόσημο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι Νορβηγοί της ιστορίας κατάφεραν κάτι ανάλογο 5! Αυτή η εξωγήινη φόρμα προφανώς και έχει οδηγήσει σε κάτι ιστορικό.

⚽⚽ vs. Wolves

❌ vs. Tottenham

⚽ vs. Brighton

⚽ vs. Finland

⚽⚽⚽⚽⚽ vs. Moldova

⚽⚽ vs. Man Utd

⚽ vs. Napoli

⚽ vs. Arsenal

⚽⚽ vs. Burnley

⚽⚽ vs. Monaco

⚽ vs. Brentford

⚽⚽⚽vs. Israel



Erling Haaland. 👏👏👏 https://t.co/I7R2xlBnUD — Squawka (@Squawka) October 11, 2025

Ο 25χρονος φορ έφτασε τα 51 γκολ σε 46 (!!!) εμφανίσεις και έγινε ο «γρηγορότερος» που πιάνει την 50άρα με την Εθνική του, ρίχοντας σκόνη στους μεγαλύτερους σκόρερ στην ιστορία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρειάστηκε 114 αγώνες, ο Λιονέλ Μέσι 107, ενώ από κάτω έβαλε επίσης Χάρι Κέιν [71], Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι [90], Κιλιάν Μπαπέ [50]. Το γεγονός ότι βάζει γκολ απλά όποτε θέλει, έχει φέρει την Νορβηγία στα 29 (!!!) τέρματα μέχρι στιγμής στον όμιλο.

50 – Games taken to reach 50 senior international goals (select players):



Erling Haaland (Norway) – 46

Harry Kane (England) – 71

Neymar (Brazil) – 74

Kylian Mbappé (France) – 90

Robert Lewandowski (Poland) - 90

Lionel Messi (Argentina) – 107

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 114… pic.twitter.com/eJpe7jJHb4 — OptaJoe (@OptaJoe) October 11, 2025

«Απλά συγκεντρώνομαι στο πως θα νικήσουμε στο επόμενο ματς» είπε μετά τη νίκη κόντρα στο Ισραήλ. «Αυτό είναι το mindset από πριν, αυτό θα είναι και τώρα». Κάτι έχουμε καταλάβει κι εμείς. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι ο τύπος είναι ένα «κτήνος» και έχει βαλθεί να διαλύσει τα κοντέρ σε όποια διοργάνωση και αν συμμετέχει.

ERLING HAALAND. 🤯

🇳🇴 Hat-trick today for Norway.

📈 51 goals in 46 international appearances.

🔥 10 straight games with a goal.

⚽️ 21 goals in 12 games for club & country!

📊 24 goal contributions in 12 games this season.

🏆 Leading Norway to their first World Cup in 28 years!… pic.twitter.com/by3481esZh — DAZN Football (@DAZNFootball) October 11, 2025

Με το Εθνόσημο, όπως αναφέραμε και πριν, έχει 51 γκολ/6 ασίστ σε 46 ματς, στην Premier League 94 γκολ/18 ασίστ σε 112 αγώνες και στο Champions League 52 γκολ/5 ασίστ σε 50 αναμετρήσεις. Δεν θέλουμε να είμαστε «ιερόσυλοι», όμως ο Χάαλαντ, ήδη μπορεί να κοιτάξει το ρεκόρ του Νο1 σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος, Κριστιάνο Ρονάλντο [141 τέρματα σε 224 ματς], παρότι αγωνίζεται σε μια σαφώς μικρότερης δυναμικής Εθνική…

Erling Haaland is a goalscoring machine. 🤖



He's scored 21 goals in 12 games for club and country this season, scoring in each of his last 10 appearances.



The 25-year-old now has 51 goals in 46 caps for Norway, scoring EIGHT goals in his last two games for his country. 🇳🇴 pic.twitter.com/SxFbNT5ld7 — Squawka (@Squawka) October 11, 2025

