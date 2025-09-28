ΒΙΝΤEO: Γκολ στα 53 δευτερόλεπτα o Mαέ... μέσω VAR

Μόλις στα 53 δευτερόλεπτα του ντέρμπι Ανόρθωση-Ομόνοια το τριφύλλι βρήκε δίχτυα με τον Μαέ, που πλάσαρε από κοντά μετά από γύρισμα του Σεμέδο, όμως το γκολ ακυρώθηκε με υπόδειξη του βοηθού για οφσάιντ.

Η φάση εξετάστηκε από το VAR και ένα δίλεπτο αργότερα αποφασίστηκε ότι η απόφαση ήταν λανθασμένη, με το τέρμα των πρασίνων να κατακυρώνεται και το σκορ να ανοίγει από νωρίς στο «Α. Παπαδόπουλος».

Αυτό είναι το δεύτερο γκολ του Μαέ σε ισάριθμες συμμετοχές ως βασικός.

