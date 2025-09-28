Από πεντάρα σε πεντάρα η Ομόνοια με «καυτό» Σεμέδο στο «ΠΑΠ»!

Πεντάρα στην ΑΕΛ, πεντάρα και στην Ανόρθωση! Η αφηνιασμένη Ομόνοια έκανε... περίπατο σε ακόμη ένα ντέρμπι και έπειτα από εξαιρετική εμφάνιση και με αδιαμφισβήτητο MVP τον Σεμέδο που μέτρησε δύο γκολ και άλλες τόσες ασίστ (!) επικράτησε με 5-0 της «Κυρίας» στο «Α. Παπαδόπουλος». Τέταρτη νίκη σε πέντε αγώνες για το τριφύλλι, που έφτασε τους 12 βαθμούς και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας (παρέα με Πάφο, Άρη και ΑΠΟΕΛ). Παρέμεινε χωρίς νίκη η Ανόρθωση που με δύο βαθμούς βρίσκεται στην προτελευταία θέση και με την εμφάνισή της πιστοποίησε πως θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια για να αποφύγει τις περιπέτειες...

Η Ομόνοια ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους και ευτύχησε να ανοίξει το σκορ από το πρώτο λεπτό (53"), όταν μετά από γύρισμα του Σεμέδο, ο Μαέ πλάσαρε με τη μία για το 1-0, με ένα γκολ που αρχικώς ακυρώθηκε ως οφσάιντ και κατακυρώθηκε από το VAR. Η Ανόρθωση δεν έδειξε το παραμικρό σημάδι αντίδρασης, αντιθέτως το τριφύλλι στην επόμενη του καλή φάση διπλασίασε τα γκολ του, με «σερβιτόρο» ξανά τον Σεμέδο και με τον Τάνκοβιτς να ανοίγει λογαριασμό με τα πράσινα (17΄). Ο Σεμέδο παραλίγο να χριστεί και σκόρερ αλλά το ωραίο του πλασέ στο 35΄ χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, με την «Κυρία», από την άλλη, να ολοκληρώνει το πρώτο μέρος χωρίς αξιόλογη φάση στα καρέ του Φαμπιάνο. Το σκορ πήρε διαστάσεις στην επανάληψη, με τον Σεμέδο στο 47΄ να κερδίζει πέναλτι (ανατροπή από Τάντι) και να το εκτελεί ο ίδιος για το 3-0, ενώ στο 56΄ ο Αφρικανός διπλασίασε, μετά τις ασίστ, και τα γκολ του, νικώντας τον Ρόγκιτς με πλασέ μετά από βαθιά μπαλιά του Εβάντρο (4-0) και φτάνοντας τις 13 συμμετοχές σε γκολ σε 11 φετινές εμφανίσεις (εννέα γκολ, τέσσερις ασίστ). Το πέμπτο γκολ σημειώθηκε στο 76ο λεπτό από τον Νεοφύτου έπειτα από γύρισμα του Τάνκοβιτς.

Από πλευράς Ανόρθωσης, τα μόνα αξιοσημείωτα στοιχεία ήταν ο απίθανος κόσμος της, ο οποίος ακόμη και με το σκορ στο 5-0 δεν σταμάτησε να σείει το γήπεδο με τις ιαχές του, καθώς και η επιστροφή του Χρυσοστόμου στην αγωνιστική δράση μετά από σχεδόν δέκα μήνες (αγωνίστηκε ως αλλαγή). Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Κατελάρης που στο 42΄ αντικαταστάθηκε από τον Καραμανώλη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Tέλος αγώνα

81' Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση με εκτέλεση φάουλ του Σόσα στο δοκάρι.

79' Σουτ του Ρίτσαρντ Ροντρίγκες, σε ετοιμότητα ο Φαμπιάνο που μάζεψε.

78' Κεφαλιά του Κάκτας, έξω.

76' ΓΚΟΛ, 5-0 η Ομόνοια με τον Νεοφύτου!

74' Χαμάς αντί Κίτσου.

69' Μέσα ο Χρυσοστόμου που επιστρέφει μετά από εννέα μήνες στη δράση, στη θέση του Σίλβα.

59' Τετραπλή αλλαγή για Ομόνοια, μέσα Κούσουλος, Ανδρέου, Χατζηγιοβάνης και Νεοφύτου, έξω Άιτινγκ, Εβάντρο, Σεμέδο και Μαέ.

-Δύο γκολ και δύο ασίστ ο Αφρικανός!

56' ΓΚΟΛ, 4-0 η Ομόνοια με τον Σεμέδο. Έφυγε απέναντι από τον Ρόγκιτς μετά από βαθιά μπαλιά του Εβάντρο και τον πλάσαρε εύστοχα.

52΄ Σουτ του Τάνκοβιτς, άστοχο.

49' ΓΚΟΛ, 3-0 η Ομόνοια με εκτέλεση πέναλτι του Σεμέδο.

47' Πέναλτι για την Ομόνοια, για ανατροπή του Σεμέδο από τον Τάντι.

46' Σουτ του Κίκο, μπλόκαρε εύκολα ο Φαμπιάνο.

46' Αλλαγές για Ανόρθωση, μέσα Βούκιτς και Κάκτας αντί Ηλία και Αμποάγκι.

Δεύτερο ημίχρονο

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις.

42' Αναγκαστική αλλαγή για την Ανόρθωση, Καραμανώλης στη θέση του Κατελάρη.

39' Eκτέλεση φάουλ του Κίκο, κόντραρε στο τείχος και μάζεψε χωρίς πρόβλημα ο Φαμπιάνο.

35' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με πλασέ του Σεμέδο στο οριζόντιο δοκάρι, έπειτα από αντεπίθεση και συνεργασία των Μαέ-Εβάντρο.

28' Σουτ του Κίκο, πολύ άστοχο.

-Ασίστ και στα δύο γκολ ο Σεμέδο, o oποίος έχει συμμετοχή σε 11 γκολ σε 11 συμμετοχές τη φετινή σεζόν (7 γκολ - 4 ασίστ).

17' ΓΚΟΛ, 2-0 η Ομόνοια με τον Τάνκοβιτς! Μετά από ενέργεια του Σεμέδο, κάθετη πάσα την κατάλληλη στιγμή και ψύχραιμο πλασέ από τον Σουηδό.

-ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια! Κατακύρωσε το γκολ του Μαέ το VAR. καθώς κρίθηκε πως δεν υπάρχει οφσάιντ.

-Εξετάζεται η φάση από το VAR.

1' Η Ομόνοια σκοράρει στα 53" με τον Μαέ όμως το γκολ ακυρώνεται με υπόδειξη οφσάιντ στον Ελλαδίτη στο γύρισμα του Σεμέδο.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Ρόγκιτς, Τάντι, Μπέργκστρομ, Κατελάρης (42΄ Καραμανώλης), Σίλβα (69΄ Χρυσοστόμου), Αρτυματάς, Κίκο, Αμποάγκι (46΄ Κάκτας), Παρούτης, Σόσα, Ηλία (46΄ Βούκιτς).

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Κίτσος (74΄ Χαμάς), Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ, Μασούρας, Μάριτς, Άιτινγκ (59΄ Νεοφύτου), Εβάντρο (59΄ Χατζηγιοβάνης), Σεμέδο (59΄ Κούσουλος), Τάνκοβιτς, Μαέ (59΄ Ανδρέου).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 1΄ Μαέ, 17΄ Τάνκοβιτς, 49΄ πεν., 56΄ Σεμέδο, 76΄ Νεοφύτου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 14΄ Ηλία, 33΄ Σόσα, 41΄ Κατελάρης, 47΄ Τάντι, 55΄ Κίκο / 25΄ Μάριτς, 43΄ Σεμέδο, 45΄ Αγκουζούλ, 80΄ Ανδρέου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Oliveira Melo Fabio

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Σκαπούλης Χαράλαμπος