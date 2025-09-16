Ηρέμησε, αλλά να μην παρασυρθεί

Όταν πετυχαίνεις ένα σπουδαίο διπλό σε βάρος της πρωταθλήτριας, είναι λογικό επόμενο να αλλάξει η διάθεση. Και στον Απόλλωνα αυτό συνέβηκε, με τον Σωφρόνη Αυγουστή και τους παίκτες να βλέπουν τη συνέχεια με αυτοπεποίθηση και ηρεμία. Δεν πρέπει όμως να τους παρασύρει η επιτυχία επί της Πάφου. Ήταν απλώς μία νίκη που χάρισε τρεις βαθμούς, όπως όλα τα ματς. Έτσι πρέπει να το δει καθώς, μετά το άσχημο ξεκίνημα, χάθηκε κάθε κάθε πολυτέλεια και σε παιχνίδι παίζει με πίεση.

Όσο περνά ο χρόνος θα λειτουργεί υπέρ της ομάδας του Αυγουστή, αφού οι παίκτες που ενσωματώθηκαν προς το φινάλε θα είναι πιο έτοιμοι, ενώ θα γίνει και πιο ομοιογενές το σύνολο. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν και η σκληρή δουλειά θα πρέπει να συνεχιστεί. Περισσότερη βαρύτητα από την τεχνική ηγεσία θα πρέπει να διορθωθεί στη δημιουργία.

Την Κυριακή θα υποδεχθεί την Ένωση και μολονότι είναι το φαβορί, τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς ιδρώτα. Ο Γκάρι Ροντρίγκες που δεν αγωνίστηκε, δεν έχει κάτι σοβαρό και θα είναι διαθέσιμος. Στο χέρι του είναι να κάνει...εύκολο το έργο του, ώστε να πάει στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής με τον ΑΠΟΕΛ με καλύτερη δυναμική.