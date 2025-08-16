Με νίκη και επιστροφή Γιούσεφ έκλεισε τα φιλικά ο Απόλλωνας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε ο Απόλλων Λεμεσού τα φιλικά προετοιμασίας του, επικρατώντας με 1-0 της Ομόνοιας Αραδίππου σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη το απόγευμα της Παρασκευής (16/8). 

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Γιούσεφ στο 60ο λεπτό, επιστρέφοντας μάλιστα στη δράση μετά από απουσία, με εντυπωσιακό τακουνάκι ύστερα από κόρνερ του Ντιόν και ασίστ του Λιούμπιτς.

Θετικές δοκιμές και επιστροφή Τόμας

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του Μπράντον Τόμας, ο οποίος κατέγραψε τα πρώτα του λεπτά με τη φανέλα του Απόλλωνα, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ξεχώρισε μια καλή ευκαιρία του Ντουοντού, την οποία εξουδετέρωσε ο αντίπαλος τερματοφύλακας.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή προχώρησε σε αρκετές δοκιμές και αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα, βλέποντας θετικά στοιχεία ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Ο Απόλλωνας παρουσιάστηκε σοβαρός και παραγωγικός ειδικά στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου, όπου και βρήκε το γκολ, ενώ είχε και άλλες σημαντικές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ.

Συνθέσεις ομάδων

Απόλλων: Λέουβενμπεργκ, Μαλεκκίδης (62’ Ζμέρχαλ), Κβίντα (72’ Λαμ), Βούρος (79’ Άδωνη), Γκασπάρ (46’ Σιήκκης), Λιούμπιτς (79’ Χαραλάμπους), Βέισμπεκ (30’ Ντανίλο), Ντιόν (72’ Τόμας), Γκάρι (30’ Γιούσεφ), Ντουοντού (79’ Ζήνωνος), Καστέλ (79’ Βρίκκης)

Ομόνοια Αραδίππου: Κόστιτς, Αντωνίου, Θεοχάρους, Τελάντερ, Βαν Μιούλεμ, Κάνο, Καλλής, Έντουαρντς, Φατάι, Μουνταίπ, Γιανσάν

