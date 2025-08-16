Σπόντες Αλέχο για ΑΠΟΕΛ: «Πέντε μήνες εκεί, πληρώθηκα μόνο τον ενάμιση...προτιμώ να ξεχάσω»

Ο Ιβάν Αλέχο μπορεί να μην άφησε έντονο αγωνιστικό αποτύπωμα στον ΑΠΟΕΛ, ωστόσο η παρουσία του στη Λευκωσία φαίνεται πως του άφησε… πικρή γεύση, κυρίως για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος πραγματοποίησε την Παρασκευή (15/8) το ντεμπούτο του με τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ απέναντι στη Θέουτα, μίλησε μετά τον αγώνα στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, και αναφέρθηκε στην εμπειρία του στην Κύπρο και συγκεκριμένα στον ΑΠΟΕΛ.

«Προτιμώ να ξεχάσω το πέρασμά μου από τον ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, δεν τελείωσε και πολύ καλά. Έμεινα εκεί πέντε μήνες και πληρώθηκα μόνο τον ενάμιση».

Στη συνέχεια, έκανε και μια έμμεση σύγκριση με τη La Liga, λέγοντας:

«Γίνεται πολλή κριτική στον Χαβιέρ Τέμπας, αλλά ο οικονομικός έλεγχος της La Liga εξασφαλίζει ότι οι ποδοσφαιριστές πληρωνόμαστε στην ώρα μας. Αυτό είναι ευλογία και γι’ αυτό έχουμε ένα θαυμάσιο ποδόσφαιρο στην Ισπανία».