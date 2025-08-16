ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανόρθωση – Σπάρτακος Κιτίου 3-0: Θετική πρόβα για την «Κυρία» με τρεις κεφαλιές

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανόρθωση – Σπάρτακος Κιτίου 3-0: Θετική πρόβα για την «Κυρία» με τρεις κεφαλιές

Με εμφατική νίκη ολοκλήρωσε η Ανόρθωση την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η «Κυρία» επικράτησε με 3-0 του Σπάρτακου Κιτίου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στο τελευταίο φιλικό πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Γκόμεθ παρουσίασε σοβαρότητα, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα, σημειώνοντας και τα τρία της γκολ με κεφαλιές.

Ο Τάντι άνοιξε το σκορ στο 35’, ο Αρτυματάς διπλασίασε τα τέρματα της Ανόρθωσης στο 45’, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Θεοδώρου στο 90’ με ακόμη μία κεφαλιά, δείχνοντας την καλή δουλειά που γίνεται στις στατικές φάσεις.

Ο αγώνας αποτέλεσε ένα θετικό τεστ, με την Ανόρθωση να εμφανίζεται έτοιμη για την επίσημη έναρξη της σεζόν, δείχνοντας συνοχή και ουσία στο παιχνίδι της.

Συνθέσεις ομάδων

Ανόρθωση: Παναγή, Τάντι (83′ Πέτρου), Αρτυματάς (83′ Καραμανώλης), Σίλβα, Σετίν, Αμποάκιε (70′ Ευαγόρας), Ιωάννου, Σόσα, Κις (70′ Χαραλάμπους), Φουρτάδο, Βούκιτς (70′ Ροντρίγκεζ)

Στον πάγκο: Ρόγκιτς, Παναγή, Γκαρσία, Κίκο, Παρούτης, Τζουλίου, Μιχάλας

Σπάρτακος Κιτίου: Πέκσα, Οφορνάντου, Λάμπρου, Βελκόφ, Χριστοφή, Καφατάρης, Αναστασίου, Μιχαήλ, Θωμά, Χατζηαντώνη, Σπυριδάκης

Στον πάγκο: Στυλιανίδης, Γρηγορίου, Χοιρομερίδης, Γκόμες, Χριστάκη, Χουντάκ, Κέζος, Χουσμπάουερ, Κουσιάππα, Τζούνιορ, Γιοβάνοβιτς

 

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι τελικές δοκιμές του Γκαρσία στο Παραλίμνι

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φάμπιο, ισοφάρισε το ρεκόρ του Σίλτον με 1.390 αγώνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Συμφωνία Παλμέιρας και Ολυμπιακού για τον Ταλίς»

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος FC: Ο κόσμος της την... σπρώχνει στα αστέρια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ vs Άρσεναλ: Ξεκίνημα με... φαντάσματα από το παρελθόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Μαγεία Μέσι, γκολάρα νίκης και ασίστ με τακουνάκι για την Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H πρώτη «γεύση» από τον Τόμας στο φιλικό με Ομόνοια Αραδίππου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

To τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (17/8)

TV

|

Category image

Σεφτές για την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα με τριάρα και δύο παίκτες... παραπάνω!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προανήγγειλε την απόκτηση του Νανού ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανόρθωση – Σπάρτακος Κιτίου 3-0: Θετική πρόβα για την «Κυρία» με τρεις κεφαλιές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με νίκη και επιστροφή Γιούσεφ έκλεισε τα φιλικά ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με... υπογραφή Χάαλαντ η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουλβς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Γερμανίας: Χωρίς εκπλήξεις και με μοναδικό θύμα τη Νυρεμβέργη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με νίκη και καλή εικόνα στο φινάλε της προετοιμασίας για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη