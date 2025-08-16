Ανόρθωση – Σπάρτακος Κιτίου 3-0: Θετική πρόβα για την «Κυρία» με τρεις κεφαλιές

Με εμφατική νίκη ολοκλήρωσε η Ανόρθωση την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η «Κυρία» επικράτησε με 3-0 του Σπάρτακου Κιτίου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στο τελευταίο φιλικό πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Γκόμεθ παρουσίασε σοβαρότητα, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα, σημειώνοντας και τα τρία της γκολ με κεφαλιές.

Ο Τάντι άνοιξε το σκορ στο 35’, ο Αρτυματάς διπλασίασε τα τέρματα της Ανόρθωσης στο 45’, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Θεοδώρου στο 90’ με ακόμη μία κεφαλιά, δείχνοντας την καλή δουλειά που γίνεται στις στατικές φάσεις.

Ο αγώνας αποτέλεσε ένα θετικό τεστ, με την Ανόρθωση να εμφανίζεται έτοιμη για την επίσημη έναρξη της σεζόν, δείχνοντας συνοχή και ουσία στο παιχνίδι της.

Συνθέσεις ομάδων

Ανόρθωση: Παναγή, Τάντι (83′ Πέτρου), Αρτυματάς (83′ Καραμανώλης), Σίλβα, Σετίν, Αμποάκιε (70′ Ευαγόρας), Ιωάννου, Σόσα, Κις (70′ Χαραλάμπους), Φουρτάδο, Βούκιτς (70′ Ροντρίγκεζ)

Στον πάγκο: Ρόγκιτς, Παναγή, Γκαρσία, Κίκο, Παρούτης, Τζουλίου, Μιχάλας

Σπάρτακος Κιτίου: Πέκσα, Οφορνάντου, Λάμπρου, Βελκόφ, Χριστοφή, Καφατάρης, Αναστασίου, Μιχαήλ, Θωμά, Χατζηαντώνη, Σπυριδάκης

Στον πάγκο: Στυλιανίδης, Γρηγορίου, Χοιρομερίδης, Γκόμες, Χριστάκη, Χουντάκ, Κέζος, Χουσμπάουερ, Κουσιάππα, Τζούνιορ, Γιοβάνοβιτς