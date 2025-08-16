Κύπελλο Γερμανίας: Χωρίς εκπλήξεις και με μοναδικό θύμα τη Νυρεμβέργη
Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις κύλησαν τα παιχνίδια του Σαββάτου για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας.
Μοναδικό… θύμα η Νυρεμβέγη, η οποία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την ερασιτεχνική Ιλερτίσεν. Εκτός έμεινε και το Ανόβερο, αφού ηττήθηκε με 1-0 από την Κότμπους σε ένα ζευγάρι από τα παλιά!
Κατά τα άλλα, Μπόχουμ και Αμβούργο τα βρήκαν σκούρα αλλά πέρασαν στην παράταση, ενώ και η Λειψία ζορίστηκε στην έδρα της Σαντχάουσεν πριν επικρατήσει με 4-2 με δύο τέρματα λίγο πριν το φινάλε.
Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη, ο οποίος έπαιξε για 59 λεπτά, διέλυσε με 9-0 την ερασιτεχνική Χεμελίγκεν!
Τα ζευγάρια του Σαββάτου (16/08)
Ντιναμό Μπερλίνερ-Μπόχουμ 1-3 παρ. (1-1 κ.δ.)
Πιρμασενς-Αμβούργο 1-2 παρ. (1-1 κ.δ.)
Άιντραχτ Νόρτνεστεντ-Ζανκτ Πάουλι 2-3 πέν. (0-0 & παρ.)
Ιλερτίσεν-Νυρεμβέργη 9-8 πέν. (3-3 κ.δ. & παρ.)
Μπάλιγνκερ-Χάιντενχαϊμ 0-5
Σαντχάουσεν-Λειψία 2-4
Χάνσα Ροστόκ-Χόφενχαϊμ 0-4
Χεμελίνγκεν-Βόλφσμπουργκ 0-9
Κότμπους-Ανόβερο 1-0
Λούμπεκ-Ντάρμσταντ 1-2
Σπορφρόιντε Λότε-Φράιμπουργκ 0-2
