Κύπελλο Γερμανίας: Χωρίς εκπλήξεις και με μοναδικό θύμα τη Νυρεμβέργη

Μοναδικό… θύμα η Νυρεμβέγη, η οποία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την ερασιτεχνική Ιλερτίσεν. Εκτός έμεινε και το Ανόβερο, αφού ηττήθηκε με 1-0 από την Κότμπους σε ένα ζευγάρι από τα παλιά!

Κατά τα άλλα, Μπόχουμ και Αμβούργο τα βρήκαν σκούρα αλλά πέρασαν στην παράταση, ενώ και η Λειψία ζορίστηκε στην έδρα της Σαντχάουσεν πριν επικρατήσει με 4-2 με δύο τέρματα λίγο πριν το φινάλε.

Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη, ο οποίος έπαιξε για 59 λεπτά, διέλυσε με 9-0 την ερασιτεχνική Χεμελίγκεν!

Τα ζευγάρια του Σαββάτου (16/08)

Ντιναμό Μπερλίνερ-Μπόχουμ 1-3 παρ. (1-1 κ.δ.)

Πιρμασενς-Αμβούργο 1-2 παρ. (1-1 κ.δ.)

Άιντραχτ Νόρτνεστεντ-Ζανκτ Πάουλι 2-3 πέν. (0-0 & παρ.)

Ιλερτίσεν-Νυρεμβέργη 9-8 πέν. (3-3 κ.δ. & παρ.)

Μπάλιγνκερ-Χάιντενχαϊμ 0-5

Σαντχάουσεν-Λειψία 2-4

Χάνσα Ροστόκ-Χόφενχαϊμ 0-4

Χεμελίνγκεν-Βόλφσμπουργκ 0-9

Κότμπους-Ανόβερο 1-0

Λούμπεκ-Ντάρμσταντ 1-2

Σπορφρόιντε Λότε-Φράιμπουργκ 0-2

