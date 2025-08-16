ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σεφτές για την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα με τριάρα και δύο παίκτες... παραπάνω!

Σεφτές για την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα με τριάρα και δύο παίκτες... παραπάνω!

Η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα νίκησε 3-0 στην έδρα της Μαγιόρκα και ξεκίνησε με τρίποντο τη φετινή LaLiga, σε ένα ματς που οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν με 9 παίκτες!

Με το «δεξί» στη φετινή σεζόν η Μπαρτσελόνα! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ ξεκίνησε ιδανικά την υπεράσπιση του τίτλου της στη LaLiga, επικρατώντας πολύ εύκολα 3-0 στην έδρα της Μαγιόρκα για την 1η αγωνιστική.

Οι Καταλανοί το έπιασαν από εκεί που το... άφησαν την περασμένη σεζόν, καθώς πήραν προβάδισμα μόλις στο 7', με φοβερή σέντρα του Λαμίν Γιαμάλ και κεφαλιά του Ραφίνια από κοντά για το 1-0.

Στο 23ο λεπτό, οι «μπλαουγκράνα» έκαναν δύο τα τέρματά τους, όταν μετά από καραμπόλες ο Φεράν Τόρες έγινε κάτοχος της μπάλας εκτός περιοχής και εξαπέλυσε ένα φοβερό σουτ με το δεξί, που άφησε «άγαλμα» τον Λεονάρντο Ρομάν.

Σαν να μην έφταναν αυτά για τη Μαγιόρκα, στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου κατάφερε να χάσει δύο παίκτες της. Συγκεκριμένα, στο 33' ο Μάνου Μορλάνες πήρε δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε, ενώ στο 39' ο Βεντάτ Μουρίκι έριξε... καρατιά στον πορτιέρε της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Γκαρθία, με αποτέλεσμα να αφήσει με 9 παίκτες την ομάδα του!

 

Από εκεί και πέρα, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν κανένα θέμα να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα, χάνοντας και μερικές ευκαιρίες για να το επεκτείνουν. Tελικά, το... κερασάκι ήρθε στις καθυστερήσεις, με τον Γιαμάλ να χρίζεται και σκόρερ εκτός από δημιουργούς, με ένα πλασέ-ζωγραφιά για το 3-0 της Μπαρτσελόνα.

 

 

To πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

 

Παρασκευή 15/8

 

 

Tζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3

 

(57’ Ρόκα - 18’ Ντε Φρούτος, 20’ Γκαρθία, 45’ πέν. Παλαθόν)

 

 

Βιγιαρέαλ-Οβιέδο 2-0

 

(29' Έτα Εγόνγκ, Γκέιγ)

 

 

Σάββατο 16/8

 

 

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3

 

(7' Ραφίνια, 23' Τόρες, 90'+4' Γιαμάλ)

 

Αλαβές-Λεβάντε (22:30)

 

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:30)

 

 

Κυριακή 17/8

 

Θέλτα-Χετάφε (18:00)

 

Μπιλμπάο-Σεβίλλη (20:30)

 

Εσπανιόλ-Ατλέτικο (22:30)

 

 

Δευτέρα 18/8

 

Έλτσε-Μπέτις (22:00)

 

 

Τρίτη 19/8

 

Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα

 

sportfm.gr

 

