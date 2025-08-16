ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Diamond League Σιλεσία: Δεύτερος ο Καραλής με επίδοση στα 6.00μ. για 10η φορά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Diamond League Σιλεσία: Δεύτερος ο Καραλής με επίδοση στα 6.00μ. για 10η φορά

Tη δεύτερη θέση πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Σιλεσία στην Πολωνία, στο 12ο δηλαδή Diamond League της σεζόν, περνώντας τα έξι μέτρα με την πρώτη προσπάθεια. Αυτή ήταν η 10η φορά στην καριέρα του και ένατη εντός του 2025 που πέρασε τα έξι μέτρα ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού. Ο Έλληνας επικοντιστής επιχείρησε εν συνεχεία να κάνει Πανελλήνιο Ρεκόρ ανεβάζοντας τον πήχη στα 6.10, αλλά δεν τα κατάφερε.  

Χαρακτηριστικό της εξαιρετικής κατάστασης του Καραλή είναι πως δεν είχε κανένα χαμένο ύψος μέχρι και τα 6.10 μ.

Ο Καραλής στις αρχές Αυγούστου πέρασε τα 6.08μ. μπροστά στο ένθερμο ελληνικό κοινό. Ο Καραλής στις 19 Αυγούστου θα αγωνιστεί στη Λοζάνη και στις 28 Αυγούστου στη Ζυρίχη στον τελικό του Diamond League, που θα είναι και ο τελευταίος του αγώνας πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. 

Νικητής του αγώνα στο Diamond League της Σιλεσία ήταν ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις με 6.10 μέτρα, ύψος που πέρασε με την πρώτη όπως ο Καραλής, για να μην καταφέρει να περάσει σε τρεις προσπάθειες τα 6.20μ. ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού.

Αναλυτικά, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε άνετα τα 5.70μ. στην πρώτη προσπάθειά του κι ενώ οι Ο Ντουπλάντις και Λαβιλενί άφησαν το συγκεκριμένο ύψος. Ο Λαβιλενί πέρασε τα 5.80μ. με την πρώτη προσπάθεια. Ο Καραλής αποφάσισε ν' αφήσει τα 5.80μ.

O Καραλής πέρασε τα 5.90μ. με την πρώτη προσπάθεια, με μια απίθανη προσπάθεια. Ο Ντουπλάντις άφησε τα 5.90μ., και εφόσον είχε πίσω του μια άκυρη προσπάθεια, χρειαζόταν άλμα στα 6.00μ.

O Καραλής θα περνούσε με την πρώτη και τα 6 μέτρα (για 10η φορά στην κεριέρα του και ένατη εντός του 2025)! Ο Ντουπλάντις αμέσως μετά τον «Μανόλο» πέρασε κι αυτός τα έξι μέτρα πολύ άνετα, απαντώντας στον Έλληνα. 

Με στόχο το Πανελλήνιο ρεκόρ, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβασε στα 6.10μ. τον πήχη, με την πρώτη προσπάθειά του πάντως να είναι άκυρη. Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Έλληνας επικοντιστής βρήκε τον πήχη με το πόδι και απέτυχε, όπως και στην τρίτη προσπάθεια. 

Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.10μ. με τη δεύτερη προσπάθεια, ενώ απέτυχε να περάσει τα 6.20μ. σε τρεις προσπάθειες. Ο Σουηδός κατέλαβε την πρώτη θέση στη Σιλεσία, με τον Εμμανουήλ Καραλή να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. 

Ο Άρμαντ Ντουπλάντις την περασμένη Τρίτη είχε καταρρίψει για 13η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα με 6.29.

Κατηγορίες

ΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι τελικές δοκιμές του Γκαρσία στο Παραλίμνι

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φάμπιο, ισοφάρισε το ρεκόρ του Σίλτον με 1.390 αγώνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Συμφωνία Παλμέιρας και Ολυμπιακού για τον Ταλίς»

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος FC: Ο κόσμος της την... σπρώχνει στα αστέρια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ vs Άρσεναλ: Ξεκίνημα με... φαντάσματα από το παρελθόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Μαγεία Μέσι, γκολάρα νίκης και ασίστ με τακουνάκι για την Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H πρώτη «γεύση» από τον Τόμας στο φιλικό με Ομόνοια Αραδίππου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

To τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (17/8)

TV

|

Category image

Σεφτές για την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα με τριάρα και δύο παίκτες... παραπάνω!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προανήγγειλε την απόκτηση του Νανού ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανόρθωση – Σπάρτακος Κιτίου 3-0: Θετική πρόβα για την «Κυρία» με τρεις κεφαλιές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με νίκη και επιστροφή Γιούσεφ έκλεισε τα φιλικά ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με... υπογραφή Χάαλαντ η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουλβς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Γερμανίας: Χωρίς εκπλήξεις και με μοναδικό θύμα τη Νυρεμβέργη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με νίκη και καλή εικόνα στο φινάλε της προετοιμασίας για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη