Αυγουστή: «Έτοιμοι για πρεμιέρα – Μαζί ομάδα και διοίκηση για να φύγει η τοξικότητα»

Ο Σωφρόνης Αυγουστή, μίλησε με σαφήνεια και ουσία πριν από το φιλικό με την Ομόνοια Αραδίππου, δίνοντας το στίγμα τόσο για την αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας όσο και για τα εξωαγωνιστικά ζητήματα.

Για το φιλικό και την ετοιμότητα:

Ο Αυγουστή εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο της προετοιμασίας, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να φτάσει η ομάδα στο 100% στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έδωσε έμφαση στη σημασία του να υπάρχει ευελιξία στις θέσεις και όχι «κολλημένες» επιλογές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αρκετοί παίκτες μπορούν να αγωνιστούν σε πολλές θέσεις.

«Η ομάδα έπιασε ρυθμό, έκαναν καλή δουλειά μεταξύ τους και πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία».

Αγωνιστικά νέα:

Δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με Μπράουν και Μάρκες. Ο πρώτος είχε ένα χτύπημα στην προπόνηση αλλά θα είναι διαθέσιμος, ενώ ο δεύτερος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα και πιθανότατα θα προλάβει την πρεμιέρα. Ο Τόμας θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, χωρίς να είναι ακόμα απολύτως έτοιμος. Ο Ροντρίγκες θα αγωνιστεί για περίπου μισή ώρα και στη συνέχεια θα τον αντικαταστήσει ο Γιούσεφ.

Μήνυμα ενότητας:

Σημαντική και η τοποθέτησή του για το γενικότερο κλίμα στον σύλλογο:

«Μαζί διοίκηση και ομάδα για να φύγει η τοξικότητα» – ένα ξεκάθαρο κάλεσμα για ενότητα, συνεργασία και απομάκρυνση από τα αρνητικά φαινόμενα που επηρεάζουν την ομάδα.

Αναφορά σε Χέσκι – Γκέιμπριλ:

Αναφέρθηκε και στην κάθοδο των Εμίλ Χέσκι και Κρεγκ Γκέιμπριλ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η παρουσία τους ενδεχομένως σχετίζεται με θέματα τεχνικής υποστήριξης ή συνεργασίας, κάτι που μένει να φανεί.