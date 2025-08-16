Με νίκη και καλή εικόνα στο φινάλε της προετοιμασίας για την ΑΕΛ

Η ΑΕΛ έκλεισε με θετικό τρόπο τα φιλικά προετοιμασίας της, επικρατώντας με 3-1 του Εθνικού Άχνας στο στάδιο «Δασάκι», δείχνοντας έτοιμη για την έναρξη της νέας σεζόν.

Οι «γαλαζοκίτρινοι» της Λεμεσού παρουσίασαν καλή εικόνα, τόσο σε επίπεδο αγωνιστικού ρυθμού όσο και στην επιθετική αποτελεσματικότητα, αφήνοντας ενθαρρυντικά μηνύματα στους φίλους της ομάδας και τον τεχνικό Πάολο Τραμετσάνι.

Το σκορ άνοιξε ο Σινγκ στο 44’, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντας προβάδισμα στην ΑΕΛ. Στην επανάληψη, ο Φορεστιέρι (49’) διπλασίασε τα τέρματα των Λεμεσιανών, με τον Μπρένο να μειώνει προσωρινά για τον Εθνικό στο 56’. Η απάντηση όμως ήταν άμεση, με τον Κονσεϊσάο να γράφει το τελικό 1-3 στο 58’.

Η ΑΕΛ έδειξε πως διαθέτει πλέον καλύτερη συνοχή, δημιουργία και λύσεις στο σκοράρισμα, στοιχεία που αποτελούν ελπιδοφόρο σημάδι για τη συνέχεια. Από την άλλη, ο Εθνικός πάλεψε, δημιούργησε φάσεις, όμως πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη.

Εντεκάδες:

Εθνικός Άχνας: Flores, Machado, Ψάλτης, Saadi, Confais, Bahanack, Anderegen, Ofori, Γιάλλουρος, Αγγελόπουλος, De Almeida.

Στον πάγκο: Τούμπας, Μπεγκ, Φελίπε, Μπαουτίστα, Μάγια, Ντα Σίλβα Πεχλιβάνης, Παπαγεωργίου, Νορούκα, Κρβάτσουκ, Ντζάμας, Παννάρας.

ΑΕΛ: Μπράγκα, Κονσεισάο, Φιλιώτης, Μπογκντάν, Στεβάνοβιτς, Κέλλερ, Γκλάβτσιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Σινγκ, Φεριέρ, Φορεστιέρι.

Στον πάγκο οι Νεοφυτίδης, Κυριάκου, Κεραυνός, Κωνσταντίνι, Ουεντραόγκο, Τομάλα, Παπαφώτης, Ζράντι, Παναγιώτου, Χριστοδούλου, Ανδρέου, Μακρής, Γουίλερ, Παναγή, Ευσταθίου.