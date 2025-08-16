ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προανήγγειλε την απόκτηση του Νανού ο ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προανήγγειλε την απόκτηση του Νανού ο ΑΠΟΕΛ!

Το ΑΠΟΕΛ ετοιμάζεται να ενισχύσει τη δεξιά πτέρυγα της άμυνας του, καθώς μέσω ανάρτησης (story) στο Instagram, προανήγγειλε την απόκτηση του Νανού, διεθνή με την Εθνική Γουινέας Μπισάου.

Ο 31χρονος ακραίος αμυντικός (γεννημένος στις 17/5/1994) αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στην πορτογαλική Εστρέλα, υπό τη μορφή δανεισμού από την τουρκική Σάμσουνσπορ.

Ο Νανού έχει περάσει μεταξύ άλλων από τις Πόρτο, Μαρίτιμο και Μπελενένσες, διαθέτοντας εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ διακρίνεται για την ταχύτητα και τις επιθετικές του προωθήσεις.

 

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι τελικές δοκιμές του Γκαρσία στο Παραλίμνι

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φάμπιο, ισοφάρισε το ρεκόρ του Σίλτον με 1.390 αγώνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Συμφωνία Παλμέιρας και Ολυμπιακού για τον Ταλίς»

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος FC: Ο κόσμος της την... σπρώχνει στα αστέρια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ vs Άρσεναλ: Ξεκίνημα με... φαντάσματα από το παρελθόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Μαγεία Μέσι, γκολάρα νίκης και ασίστ με τακουνάκι για την Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H πρώτη «γεύση» από τον Τόμας στο φιλικό με Ομόνοια Αραδίππου

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

To τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (17/8)

TV

|

Category image

Σεφτές για την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα με τριάρα και δύο παίκτες... παραπάνω!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προανήγγειλε την απόκτηση του Νανού ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανόρθωση – Σπάρτακος Κιτίου 3-0: Θετική πρόβα για την «Κυρία» με τρεις κεφαλιές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με νίκη και επιστροφή Γιούσεφ έκλεισε τα φιλικά ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με... υπογραφή Χάαλαντ η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουλβς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Γερμανίας: Χωρίς εκπλήξεις και με μοναδικό θύμα τη Νυρεμβέργη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με νίκη και καλή εικόνα στο φινάλε της προετοιμασίας για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη