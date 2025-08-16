Προανήγγειλε την απόκτηση του Νανού ο ΑΠΟΕΛ!

Το ΑΠΟΕΛ ετοιμάζεται να ενισχύσει τη δεξιά πτέρυγα της άμυνας του, καθώς μέσω ανάρτησης (story) στο Instagram, προανήγγειλε την απόκτηση του Νανού, διεθνή με την Εθνική Γουινέας Μπισάου.

Ο 31χρονος ακραίος αμυντικός (γεννημένος στις 17/5/1994) αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στην πορτογαλική Εστρέλα, υπό τη μορφή δανεισμού από την τουρκική Σάμσουνσπορ.

Ο Νανού έχει περάσει μεταξύ άλλων από τις Πόρτο, Μαρίτιμο και Μπελενένσες, διαθέτοντας εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ διακρίνεται για την ταχύτητα και τις επιθετικές του προωθήσεις.