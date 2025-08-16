ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ράγισαν καρδιές στο «Molineux»: Φίλοι της Γουλβς έφτιαξαν υπέροχο κορεό για τον Ζότα

Οι φίλοι της Γουλβς τίμησαν την μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, με ένα υπέροχο κορεό που παρουσίασαν πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της αγαπημένης τος ομάδας με τη Μάντσεστερ Σίτι!

Συγκίνηση στο γήπεδο της Γουλβς, πριν από την έναρξη της αναμέτρησής της με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Μερικές στιγμές πριν από τη σέντρα του αγώνα και ενώ οι δύο ομάδες είχαν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο του «Molineux», οι φίλοι των γηπεδούχων τίμησαν την μνήμη του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας τους, Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο Ιούλιο, με ένα εντυπωσιακό κορεό.

Στις κερκίδες του γηπέδου εμφανίστηκε η μορφή του Πορτογάλου να πανηγυρίζει ένα γκολ σε πορτοκαλί και μαύρο φόντο, ενώ υπήρχε και ένα πανό που έγραφε: «Θα σε θυμόμαστε όταν περπατάς σε χρυσά λιβάδια».

 

ΔΙΕΘΝΗ

