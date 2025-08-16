Με αυτούς ξεκινά η ΑΕΛ απέναντι στον Εθνικό Άχνας

Η ΑΕΛ αντιμετωπίζει η ώρα 19:00 τον Εθνικό Άχνας στο Δασάκι στο τελευταίο φιλικό των γαλαζοκιτρίνων πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής της λεμεσιανής ομάδας, Πάολο Τραμετσάνι, επέλεξε τους εξής ποδοσφαιριστές για το βασικό σχήμα.

Μπράγκα, Φιλιώτης, Στεβάνοβιτς, Μπογκντάν, Κέλερ, Κονσεϊσάο, Γκλάβτσιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Σινγκ, Φορεστιέρι, Φεριέρ

Στον πάγκο: Νεοφυτίδης, Κυριάκου, Κεραυνός, Φραντζής, Κοσταντίνι, Ουεντραόγκο, Τομάλα, Παπαφώτης, Ζράντι, Παναγιώτου, Χριστοδούλου, Ανδρέου, Μακρής, Γουίλερ, Ευσταθίο, Παναγή