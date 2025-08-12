Αυτό αισθάνονται οι Απολλωνίστες

Ο κόσμος του Απόλλωνα βλέπει να γίνεται κάτι καλό στο μεταγραφικό κομμάτι αλλά σίγουρα τα πάντα κρίνονται στο γηπεδο. Ωστόσο η απόκτηση παικτών με δεδομένη ποιότητα όπως οι Γκάρι Ροντρίγκες, Μπράντον Τόμας, οι οποίοι πέρασαν από Ολυμπιακό Πειραιώς και ΠΑΟΚ, έχει φέρει ενθουασιασμό στο κυανόλευκο κοινό.

Ειδικά μετά την είσοδο του επιχειρηματία Γκάμπριελ Γκρεγκ και την οικονομική στήριξη που έφερε η άφιξή του στο μετοχικό κεφάλαιο, είναι αντιληπτό πως άπαντες στον Απόλλωνα αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια.