ΒΙΝΤΕΟ: Χαρές και πανηγύρια στην Πάφο FC, χειροκροτήματα από τους Απολλωνίστες

Έντονα πανηγύρια ξέσπασαν από τους οπαδούς της Πάφος FC μετά το τέλος του τελικού κόντρα στον Απόλλωνα και την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλλου στην ιστορία της.

Από την άλλη, οι οπαδοί της ομάδας της Λεμεσού χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές, αναγνωρίζοντας όλη την προσπάθεια που κατέβαλαν από τον Δεκέμβριο κυρίως και μετά.

Σημειώνεται ότι στον αγωνιστικό χώρο παρατάχθηκαν και μέλη της Αστυνομίας, μετά τις έντονες αψιμαχίες προς το φινάλε του παιχνιδιού και μετά τα γκολ της παφιακής ομάδας.

