Παραμένει κάτοικος Λεμεσού ο Βέισμπεκ!

Έριξε… άγκυρα στο λιμάνι ο Βέισμπεκ.

Το όνομα του 29χρονου ήταν στην λίστα των ποδοσφαιριστών για ανανέωση στον Απόλλωνα και ήδη οι δύο πλευρές συμφώνησαν.

Ο Γάλλος αποκτήθηκε το Καλοκαίρι του 2024 και αποτελεί βασικό γρανάζι για την ομάδα της Λεμεσού, έτσι ο Λοσάδα άναψε το πράσινο φως για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Βέισμπεκ με τους κυανόλευκους έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 65 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχει σκοράρει εννέα γκολ ενώ μοίρασε άλλα δέκα.

Αυτό που απομένει είναι το φιρμάνι για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών αλλά και τη νέα χρονική διάρκεια.