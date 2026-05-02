Κρίσιμη συνάντηση FIFA-Ιράν στη Ζυρίχη

Ιρανοί αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου θα συναντηθούν σύντομα με τη FIFA στη Ζυρίχη, προκειμένου να συζητήσουν τη συμμετοχή της εθνική τους ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο (11/6-19/7).

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Τατζ, δήλωσε μετά την επιστροφή του από το Βανκούβερ του Καναδά, όπου τελικά δεν παρευρέθηκε στο συνέδριο της FIFA, ότι «έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε».

Για τον σκοπό αυτό-όπως αναφέρει το Associated Press -, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, κάλεσε μια ιρανική αντιπροσωπεία στην έδρα της οργάνωσης στη Ζυρίχη πριν από τις 20 Μαΐου,.

Η προθεσμία

Η προθεσμία αυτή είναι τρεις εβδομάδες πριν η εθνική Ιράν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει ως βάση της ένα προπονητικό κέντρο στο Τούσον της Αριζόνα, για να προετοιμαστεί για τους τρεις αγώνες του 7ου ομίλου: εναντίον της Νέας Ζηλανδίας και του Βελγίου στις 15 και 21 Ιουνίου στο Ίνγκλγουντ και εναντίον της Αιγύπτου στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ.

Όπως είναι ήδη γνωστό, εάν το Ιράν προκριθεί ως δεύτερο στον όμιλό του, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, ως δεύτερες στον 4ο όμιλο, στη φάση των «32» στο στάδιο Dallas Cowboys στις 3 Ιουλίου.

Η συνάντηση

«Η θέση μας είναι ότι σύντομα θα έχουμε μια συνάντηση με τη FIFA», δήλωσε ο Μεχντί Τατζ στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή η συνάντηση θα επιβεβαιώσει οριστικά εάν το ασιατικό έθνος θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μια απόφαση που αμφισβητείται από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς τους στις 28 Φεβρουαρίου.

Το ιρανικό πρωτάθλημα, σε αναστολή

Το ιρανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχει ανασταλεί από την έναρξη του πολέμου και δεν αναμένεται να συνεχιστεί πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η εθνική ομάδα του Ιράν έπαιξε δύο φιλικούς αγώνες τον Μάρτιο (ήττα με 1-2 εναντίον της Νιγηρίας και νίκη με 5-0 εναντίον της Κόστα Ρίκα) σε ένα προπονητικό κέντρο στην Αττάλεια της Τουρκίας, όπου θα μπορούσε να επιστρέψει αυτόν τον μήνα για να προετοιμαστεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την Πέμπτη (30/4), ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, άνοιξε την ομιλία του στο συνέδριο της FIFA -με το Ιράν να αποτελεί τη μοναδική απουσία μεταξύ των 211 ομοσπονδιών-μελών- επιμένοντας για άλλη μια φορά ότι το Ιράν θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως έχει προγραμματιστεί, στις ΗΠΑ.

Αργότερα, στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε «Αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι εντάξει».

Τα προβλήματα της ιρανικής αντιπροσωπείας στον Καναδά

Ο Μεχντί Τατζ και δύο άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την προσγείωση στο Τορόντο αυτή την εβδομάδα καθ' οδόν προς το Βανκούβερ, όπου αναμενόταν να παραστούν στο συνέδριο της FIFA.

Ο πρόεδος της ποδοσαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν , ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της ασιατικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου, περιέγραψε λεπτομερώς τα προβλήματα με τις καναδικές αρχές, αν και είπε ότι δεν απελάθηκε:

«Στον Καναδά μας ρώτησαν: "Είστε μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης;" Τους είπαμε: "Στο Ιράν, 90 εκατομμύρια από εμάς είμαστε IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps )"», δήλωσε ο Τατζ στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αφού κρατήθηκαν για δύο ώρες στο αεροδρόμιο του Τορόντο, η ιρανική ποδοσφαιρική αντιπροσωπεία, η οποία είχε φτάσει από την Κωνσταντινούπολη, ενημερώθηκε ότι μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι της.

«Υπήρξε μια συζήτηση και μας είπαν: "Εξαρτάται από εσάς" και στη συνέχεια αποφασίσαμε ως ομάδα να επιστρέψουμε» στην Κωνσταντινούπολη, αποκάλυψε ο Μεχντί Τατζ. «Δεν απελαθήκαμε επίσημα. Δεν υπάρχει τίποτα που να χαρακτηρίζεται ως απέλαση στον φάκελό μας, αλλά στην πράξη, έτσι ήταν».

Να σημειωθει ότι ο Μεχντί Τατζ είχε έγκυρη βίζα για να εισέλθει στον Καναδά, αφού οι ΗΠΑ του αρνήθηκαν να παραστεί στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον.