Έστειλε μήνυμα για τον επόμενο χρόνο ο Γκαρσία κι έριξε σπόντα για το ακυρωθέν γκολ

Συγχαρητήρια στους παίκτες του έδωσε, παρά την ήττα από την Πάφο FC ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος έδωσε την άποψή του ότι κακώς ακυρώθηκε το τέρμα της ομάδας του.

«Να συγχαρώ τους παίκτες μου, παρά την ήττα έκαναν μεγάλο παιχνίδι. Παίκτες που παίρνουν περισσότερα λεπτά έκαναν καλό παιχνίδι, μας έλειψε το γκολ. Ξέραμε ότι είναι δυνατοί στις στημένες φάσεις αλλά δεν είχαν και τις πολλές ευκαιρίες. Να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας, δεν είναι εύκολες αυτές οι στιγμές. Χρειαζόμαστε την στήριξη γιατί είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, πρέπει να πολεμήσουμε με ότι έχουμε για να πετύχουμε κάποιο από τους στόχους, να παλέψουμε για μια θέση στην Ευρώπη και το κύπελλο αλλά δεν είναι εύκολο και το βλέπουμε. Όλοι παίκτες μου, δίνουν το 100%. Στην ζωή υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Πρέπει να στηρίξω τους ποδοσφαιριστές μου. Να βάλουμε τις βάσεις για τον επόμενο χρόνο».

Για το γκολ της ομάδας του που ακυρώθηκε: «Για μένα είναι γκολ αυτό του Τομάς και το πέναλτι ήταν αυστηρό. Οι ποδοσφαιριστές της Πάφου μίλησαν το τελευταίο διάστημα για την διαιτησία, εγώ δεν έκανα κάτι τέτοιο και ίσως αυτό να επηρεάζει την διαιτησία και να μην έχουμε ένα παιχνίδι 50-50».