Κόρμπου: «Φεύγω ευγνώμων γεμάτο αναμνήσεις... ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ»

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μάριους Κόρμπου αποχαιρέτησε το ΑΠΟΕΛ, βάζοντας τέλος στην παρουσία του στην ομάδα μετά από ενάμιση χρόνο.

Ο Ρουμάνος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φερεντσβάρος.

Αναλυτικά το μήνυμα του:

«Μετά από ενάμιση χρόνο ήρθε η στιγμή να πω αντίο σε αυτήν την ομάδα!

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ για την στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν!

Επιπλέον θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για το πάθος και την στήριξη απο την πρώτη στιγμή

Φεύγω ευγνώμων, γεμάτος όμορφες αναμνήσεις! ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ».