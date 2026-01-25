ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστροφή στις νίκες για τον ΑΠΟΕΛ Perestroika

Επιστροφή στις νίκες για τον ΑΠΟΕΛ Perestroika

Με εκτός έδρας νίκη του ΑΠΟΕΛ Perestroika ολοκληρώθηκε στο “Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία” η αναμέτρηση απέναντι στην Ε.Θ.Α. Έγκωμης, για την 14η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 81-72.

Ο ΑΠΟΕΛ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και από νωρίς πήρε προβάδισμα, κλείνοντας την 1η περίοδο μπροστά στο σκορ με 27-17. Η Ε.Θ.Α. αντέδρασε στη 2η περίοδο, ήταν πιο αποτελεσματική επιθετικά και με επιμέρους σκορ 23-19 μείωσε τη διαφορά στο ημίχρονο (40-46).

Στο 3ο δεκάλεπτο οι «γαλαζοκίτρινοι» διατήρησαν τον έλεγχο, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά (65-54), για να διαχειριστούν στη συνέχεια το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος και να φτάσουν στη νίκη με 81-72, παρά την προσπάθεια της Ε.Θ.Α. να μείνει κοντά στο σκορ στην τελευταία περίοδο.

Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο Kenneth Funderburk με dribble-double (20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 14 ασίστ), ακολούθησε ο Walter Whyte με 28 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Nicolas Honor με 12 πόντους. Για την Ε.Θ.Α. ξεχώρισαν οι Yazid Powell με 24 πόντους και ο Isaiah Gray με 19 πόντους, με τον Ahmir Langlais να προσθέτει 16 πόντους.

Δεκάλεπτα: 17-27, 40-46, 54-65, 72-81.

Ε.Θ.Α. Έγκωμης (Μιχάλης Ζάκου): Powell 24, Gray 19, Langlais 16, Henderson 8, Βλάχος 3, Χριστοδουλίδης 2, Νεοφύτου.

ΑΠΟΕΛ Perestroika (Νικόλας Ι. Παπαδόπουλος): Whyte 28, Funderburk 20, Honor 12, Μαντοβάνη 10, Μύθιλλος 4, Κοιλαράς 3, Παπαμιχαήλ 2, Λούκα 2.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβαστε ακομη