Ο Νίκος Κίρζης μίλησε για την επόμενη μέρα, τον Γκρεγκ, τα λάθη και τους στόχους του Απόλλωνα!

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση των προβληματισμών που απασχολούν τους φίλους της ομάδας, αλλά και η προσπάθεια να γίνει ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα για γεφύρωση του χάσματος που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Ο πρόεδρος των κυανόλευκων τοποθετήθηκε εφ’ όλης της ύλης, αγγίζοντας όλα τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τον Σύλλογο, σε μια κουβέντα με στόχο τη διαφάνεια και την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τον κόσμο του Απόλλωνα.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρθηκαν:

Αρχικά στις 18:15 έγινε το καλωσόρισμα του προέδρου των κυανόλευκων. Στη συνέχεια το πρώτο θέμα που έπεσε στο τραπέζι ήταν αυτό του επενδυτή Γκάμπριελ Γκρεγκ.

«Το πείραμα γάμος με τον Γκρεγκ απέτυχε. Ψάχναμε και ψάχνουμε επενδυτή-συμπαίκτη. Προσπαθούμε να θωρακίσουμε την ομάδα οικονομικά και εγώ και το συμβούλιο μου και ταυτόχρονα η ομάδα να πρωταγωνιστεί. Δουλεύουμε σε καινούργιο οικονομικό μοντέλο για τα επόμενα χρόνια είτε η ομάδα έχει επενδυτή είτε όχι».

Σε ερώτηση των φίλων του Απόλλωνα σχετικά με το τι πήγε λάθος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2022 και την είσοδο στο νέο γήπεδο, ο Νίκος Κίρζης απάντησε αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία.

«Δεν μπορώ να πω ότι φταίει ένα συγκεκριμένο πράγμα», ανέφερε αρχικά, κάνοντας λόγο για τις οικονομικές αποστάσεις που υπάρχουν πλέον με ομάδες όπως η Πάφος και ο Άρης. Όπως εξήγησε, την περσινή σεζόν τα έξοδα της Πάφου έφτασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ του Απόλλωνα ήταν περίπου 11 εκατομμύρια.

Ο πρόεδρος των κυανόλευκων παραδέχθηκε επίσης ότι έγιναν λανθασμένες επιλογές σε προπονητές, σημειώνοντας πως, παρά την κατάκτηση του τίτλου, υπήρχε έντονος προβληματισμός. «Στηρίξαμε τον προπονητή, αλλά δεν βλέπαμε αλλαγή και προχωρήσαμε σε αντικατάσταση το καλοκαίρι. Οι συνεχείς αλλαγές προπονητών με διαφορετικά συστήματα μάς επηρέασαν σημαντικά», είπε, προσθέτοντας ότι πλέον υπάρχει απόφαση για σταθερή φιλοσοφία σε αυτό το κομμάτι.

Αναφορά έγινε και στις λανθασμένες επιλογές ποδοσφαιριστών, με τον πρόεδρο των κυανολεύκων, Νίκο Κίρζη να τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού τμήματος σκάουτινγκ, που θα στηρίζει ουσιαστικά τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως δεν συμφωνεί ότι μεγάλωσε το χάσμα με την ΑΕΚ, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη σταθερή πορεία της ομάδας της Λάρνακας.

Η αποκάλυψη για το νομικό πλαίσιο της συμφώνιας με τον Γκάμπριελ Κρεγκ και πως είναι καλυμένος ο Απόλλωνας.

«Στις 3 Δεκεμβρίου βγήκε ένταλμα δέσμευσης της περιουσίας του Γκάμπριελ Γκρεγκ. Μετά από λίγες μέρες έκανε το ίδιο το Αγγλικό δικαστήριο. Μέχρι να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς γινόταν με τον Γκρεγκ, έκαναν πολύ καλή δουλειά οι δικηγόροι μας. Υπάρχει υπογραμμένη συμφωνία με τον Γκρεγκ και νομικά ο Απόλλωνας είναι καλυμμένος. Δεν περιμέναμε τέτοια στάση από τον Γκρεγκ».

Η επόμενη μέρα και το πως ο Απόλλωνας θα γίνει πιο ανταγωνιστικός:

«Πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι το κυπριακό πρωτάθλημα έχει γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Τα τελευταία έξι χρόνια είχαμε πέντε διαφορετικούς πρωταθλητές, γεγονός που λέει πολλά. Η Πάφος και ο Άρης επενδύουν σημαντικά ποσά και δουλεύουν σωστά, όμως δεν έχει δημιουργηθεί καμία «δυναστεία».

Ο δρόμος για να τους ανταγωνιστεί η ομάδα μας δεν είναι να τους αντιγράψει οικονομικά, αλλά να βελτιώσει τον ίδιο της τον εαυτό. Καλύτερο αγωνιστικό πλάνο, ενισχυμένο σκάουτινγκ, λιγότερες αλλαγές προπονητών και πιο στοχευμένες επιλογές ποδοσφαιριστών. Μόνο έτσι μπορούμε να επιστρέψουμε σε πρωταγωνιστικό ρόλο και να διεκδικήσουμε όσα αρμόζουν στην ιστορία του Απόλλωνα».

