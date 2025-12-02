ΒΙΝΤΕΟ: Ο Σταφυλίδης έσβησε κεράκια και έστειλε το δικό του μήνυμα

Γενέθλια για τον Κώστα Σταφυλίδη, που πριν από την έναρξη της σημερινής προπόνησης έσβησε τα κεράκια του και έστειλε το δικό του μήνυμα στους συμπαίκτες και τους φιλάθλους.

«Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Σας εύχομαι υγεία, για εσάς και τις οικογένειές σας. Από την πλευρά μου, δύο πράγματα είναι σημαντικά: κάθε φορά που μπαίνουμε στο γήπεδο να δίνουμε το 100% και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε. Ας αποδείξουμε ότι όλοι είχαν λάθος, γιατί το έχουμε κάνει ξανά», τόνισε ο Ελλαδίτης αμυντικός.