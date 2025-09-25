Οι παίκτες που δεν θα συνεχίσουν στην Ίντερ του χρόνου

Η Ίντερ δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο στο πρωτάθλημα επί εποχή Κρίστιαν Κίβου, αφού βρίσκεται στην 10η θέση με 6 βαθμούς. Ο 44χρονος τεχνικός βέβαια δηλώνει αισιόδοξος για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και θεωρεί πως τα πράγματα θα φτιάξουν προς το καλύτερο, ενώ ανέφερε σε δηλώσεις του πως ακόμα είναι πολύ νωρίς για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Για τον ίδιο τον Κίβου είναι αρκετά νωρίς, ωστόσο η διοίκηση των «νερατζούρι» έχει κάνει ήδη τον προγραμματισμό της για ολόκληρη τη σεζόν. Και γνωρίζει ήδη πέντε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν του χρόνου και θα αποχωρήσουν από την ομάδα στο τέλος της σεζόν.

Οι Ζόμερ, Ατσέρμπι, Ντε Φράι, Νταρμιάν και Μκιταριάν λοιπόν δεν θα συνεχίσουν να φοράνε τα νερατζούρο, τα συμβόλαιά τους ολοκληρώνονται το καλοκαίρι και η διοίκηση έχει αποφασίσει να τους αποχαιρετήσει καθώς θέλει να κάνει μια ανανέωση. Εκτός βέβαια από την ανανέωση, σκέφτεται και το οικονομικό σκέλος, αφού οι συγκεκριμένοι έχουν αρκετά υψηλά συμβόλαια: 3,8 εκατ. ευρώ ετησίως ο Ντε Φράι, 3,8 και ο Μκιταριάν, 1,5 εκατ. ευρώ ο Ατσέρμπι, 2,5 εκατ. ευρώ ο Ζόμερ και 1,5 ο Νταρμιάν.

