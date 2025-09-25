ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαν... μεταγραφές οι Μασούρας και Κίτσος

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Όντας μόνιμα παγκίτες κατά την περσινή περίοδο, πολύ λίγοι πίστευαν πως οι Γιάννης Μασούρας και Φώτης Κίτσος θα ήταν σημεία αναφοράς με θετικό πρόσημο στη φετινή Ομόνοια.

Κάποιοι μάλιστα θεωρούσαν ότι θα αποχωρούσαν το περασμένο καλοκαίρι, παρόλο που είχαν συμβόλαιο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως οι δύο Ελλαδίτες ακραίοι αμυντικοί είναι σαν μεταγραφές για την Ομόνοια. Πήραν φανέλα βασικού από τον Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος έχει μεγάλο μερίδιο στην αναγέννησή τους και δεν τη... βγάζουν. Αγωνίστηκαν στα εννιά από τα δέκα φετινά ματς των τριφυλλοφόρων και μόνο μία φορά δεν πάτησαν γρασίδι. Ήταν στον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος με τον Εθνικό στο Δασάκι, με την Ομόνοια να χάνει με 2-1.

Ο Κίτσος κατέγραψε έως τώρα 840 λεπτά συμμετοχής και σέρβιρε τρία γκολ, ενώ ο Μασούρας έπαιξε 774 λεπτά και από τα δικά του πόδια ήρθαν επίσης τρία γκολ. Συμμετέχουν δηλαδή ενεργά και στη δημιουργία φάσεων και το κάνουν και πολύ καλά. Φυσικά είναι πολύ καλοί για την ώρα στα αμυντικά τους καθήκοντα και με το πάθος και τη δύναμη που βγάζουν στο παιχνίδι τους κερδίζουν το χειροκρότημα του πράσινου κοινού.

Για την ώρα βάζουν δύσκολα σε Χαμάς και Ντιουνκού που είναι οι άλλοι δύο ακραίοι αμυντικοί, οι οποίοι όμως επιβάλλεται να είναι έτοιμοι όταν πρέπει να επιλεχθούν στο αρχικό σχήμα.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Διαβαστε ακομη