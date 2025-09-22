Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη

Με στόχο την επιστροφή στα τρίποντα, η ΑΕΚ υποδέχεται στη Λάρνακα τον πρωτοπόρο Άρη για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με τρεις αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής των κιτρινοπράσινων Ιμανόλ Ιδιάκεθ σε σχέση με το ντέρμπι με την Ομόνοια, καθώς οι Μιραμόν, Ρόντεν και Ιβάνοβιτς πήραν τις θέσεις των Σουάρες, Ρούμπιο και Αμίν.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Ναλί, Μιραμόν, Λέδες, Ρόντεν, Πονς, Ιβάνοβιτς, Καμπρέρα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευά, Δημητρίου, Ιωάννου, Σαμπορίτ, Ρούμπιο, Μπάγιτς, Γιούσεφ, Ιζκιέρδο, Ναούμ, Θωμά, Γερασίμου και Ενρίκε.