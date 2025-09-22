ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το O³lympusMan – Τrail Run έρχεται στις 19 Οκτωβρίου

Την πρόκληση να ανεβούν στο ψηλότερο σημείο της Κύπρου, κάνοντας την μαγευτική διαδρομή από το δάσος του Τροόδους, θα έχουν οι λάτρεις του ορεινού τρεξίματος που θα συμμετάσχουν στο O³lympusMan – Τrail Run, το οποίο διεξάγεται από την Activate Cyprus και φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2025.

Μέχρι την περσινή χρονιά η διοργάνωση γινόταν παράλληλα με το O³lympusMan Τriathlon (σ.σ. το οποίο φέτος θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου) και από την περσινή χρονιά έχει καθιερωθεί πλέον ως ξεχωριστός αγώνας, ο οποίος περιλαμβάνεται καλεντάρι της Διεθνούς Οργάνωσης Ορεινού Τρεξίματος – ΙΤRA (International Trail Run Association).

Με την πιο απαιτητική διαδρομή, της κατηγορίας O³lympusMan Ultra των 72χλμ, να είναι από τις μεγαλύτερες - αν όχι η μεγαλύτερη - στην Κύπρο, το O³lympusMan – Τrail Run προσελκύει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον εκατοντάδων αθλητών, όχι μόνο από το νησί, αλλά και από το εξωτερικό. Εξάλλου, αρκετά σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κατηγορία O³lympusMan Ultra προσφέρει στους συμμετέχοντες τρεις βαθμούς ITRA.  

Πέραν της μεγάλης κατηγορίας, υπάρχουν επίσης οι επιλογές για συμμετοχή στην κατηγορία O³lympusMan Marathon+, απόστασης 47χλμ, στην οποία όσοι λάβουν μέρος διεκδικούν δύο βαθμούς ITRA. Ακόμη μία τρίτη επιλογή είναι η κατηγορία O³lympusMan Classic, απόστασης ίσης με ενός ημιμαραθωνίου (21χλμ).  

Adventure Trail Run 

Για τη φετινή διοργάνωση έχει προστεθεί επίσης στις επιλογές το Adventure Trail Run, μία διαδρομή 10χλμ που απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να δοκιμάσουν την εμπειρία που προσφέρει το τρέξιμο στο Τρόοδος, καθώς επίσης να ζήσουν τη μοναδικότητα του να τερματίσουν στη ψηλότερη κορυφή της Κύπρου.

Κοινός στόχος σε κάθε διαδρομή είναι η κατάκτηση της κορυφής και ο τερματισμός στο ψηλότερο σημείο της Κύπρου, στον Όλυμπο.  Οι εγγραφές για συμμετοχή, σε οποιαδήποτε κατηγορία του O³lympusMan – Τrail Run, θα γίνονται μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

Το O³lympusMan – Τrail Run στηρίζουν η ΕΤΑΠ Τροόδους, ο Δήμος Πάφου, η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο https://www.activatecyprus.com/o3-olympusman-trail-run

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Διαβαστε ακομη