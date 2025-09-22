Πάφος: Έμειναν 247 πακέτα για το Champions League!
Ενημέρωση από την Πάφο για τα διαθέσιμα πακέτα εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων στο Champions League
Η Πάφος FC ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τις διαθέσιμες θέσεις για πακέτα εισιτηρίων του UEFA Champions League:
* Δυτική VIP - SOLD OUT
* Δυτική - SOLD OUT
* Ανατολική - SOLD OUT
* Νότια - 247 διαθέσιμες θέσεις
Παροτρύνουμε το φίλαθλο κοινό να προμηθευτεί έγκαιρα το πακέτο του για να εξασφαλίσει θέση στο γήπεδο.
Σας ευχαριστούμε!