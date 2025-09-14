Θέλει να φύγει ξανά πανηγυρίζοντας από το Παραλίμνι

Επάνοδο στις επιτυχίες ψάχνει ο ΑΠΟΕΛ στην έξοδό του στο «Τάσος Μάρκου» για να αντιμετωπίσει την Ένωση (19:00).

H oμάδα της Λευκωσίας μετά την ήττα από την Πάφο, πριν από τη διακοπή, ψάχνει νέο διπλό, το δεύτερο εάν έρθει στη νέα σεζόν, ώστε να μπει σε νέα τροχιά θετικών αποτελεσμάτων.

Στους γαλαζοκίτρινους χρειάζονται τα θετικά αποτελέσματα ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κλίμα ενόψει της συνέχειας μία δύσκολης χρονιάς όπως προμηνύεται γι’ αυτούς.

Εξάλλου, στο συγκεκριμένο γήπεδο που εκστρατεύει η ομάδα της Λευκωσίας συνήθως φεύγει νικήτρια, κάτι που θέλει να κάνει και φέτος.