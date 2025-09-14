ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλει να φύγει ξανά πανηγυρίζοντας από το Παραλίμνι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θέλει να φύγει ξανά πανηγυρίζοντας από το Παραλίμνι

Επάνοδο στις επιτυχίες ψάχνει ο ΑΠΟΕΛ στην έξοδό του στο «Τάσος Μάρκου» για να αντιμετωπίσει την Ένωση (19:00).

H oμάδα της Λευκωσίας μετά την ήττα από την Πάφο, πριν από τη διακοπή, ψάχνει νέο διπλό, το δεύτερο εάν έρθει στη νέα σεζόν, ώστε να μπει σε νέα τροχιά θετικών αποτελεσμάτων.

Στους γαλαζοκίτρινους χρειάζονται τα θετικά αποτελέσματα ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κλίμα ενόψει της συνέχειας μία δύσκολης χρονιάς όπως προμηνύεται γι’ αυτούς.

Εξάλλου, στο συγκεκριμένο γήπεδο που εκστρατεύει η ομάδα της Λευκωσίας συνήθως φεύγει νικήτρια, κάτι που θέλει να κάνει και φέτος.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη