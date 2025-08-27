Επιστρέφει στην Κύπρο ο Ρομάριο Μπαλντέ για τον ΑΠΟΕΛ!

Τον Ρομάριο Μπαλντέ φέρνει πίσω στην Κύπρο ο ΑΠΟΕΛ, ενισχύοντας τα άκρα της επίθεσής του με μια γνώριμη φυσιογνωμία για το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ο 28χρονος εξτρέμ, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα της ΑΕΛ και της Δόξας, επιστρέφει στο νησί μετά από εμπειρίες στο εξωτερικό, με πιο πρόσφατο σταθμό την Gangwon FC στην Κίνα.

Ο Μπαλντέ, γεννημένος στις 25 Δεκεμβρίου 1996, μετρά συμμετοχές με τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ανδρών της Γουινέα-Μπισάου.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται εντός της ημέρας στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΑΠΟΕΛ.