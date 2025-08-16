Συνελήφθη οπαδός της Λίβερπουλ για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε ο Σεμένιο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπόρνμουθ με τη Λίβερπουλ.
Η χθεσινή αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπόρνμουθ ήταν συναρπαστική, όμως στιγματίστηκε και από ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, το παιχνίδι διακόπηκε για μερικά λεπτά, επειδή ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, Σεμένιο, κατήγγειλε ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδό που βρισκόταν στις κερκίδες του γηπέδου.
Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ, ένας 47χρονος άνδρας τακτοποιήθηκε και απομακρύνθηκε από τις κερκίδες, ενώ μερικές ώρες αργότερα, το πρωί του Σαββάτου (16/8), συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για ανάκριση.
sportfm.gr