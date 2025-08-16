Ο νέος κανονισμός εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Τότεναμ-Μπέρνλι

Νέος κανονισμός εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε παιχνίδι της φετινής Premier League!

Κατά τη διάρκεια του Τότεναμ-Μπέρνλι, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Ντουμπράβκα, κράτησε την μπάλα στα χέρια του για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα, κάτι που οδήγησε τον διαιτητή, Μάικλ Όλιβερ, να δώσει κόρνερ για τους Λονδρέζους.

Ο νέος αυτός κανονισμός αντικαθιστά εκείνον που υπήρχε μέχρι πρότινος, σύμφωνα με τον οποίο αν ο τερματοφύλακας κρατούσε την μπάλα στα χέρια του για περισσότερα από 6 δευτερόλεπτα, τότε δινόταν έμμεσο.

Στη συγκεκριμένη φάση, ο γκολκίπερ της Μπέρνλι... το παράκανε, κρατώντας την μπάλα στα χέρια του για σχεδόν 15 δευτερόλεπτα, κάτι που οδήγησε τον διαιτητή στο να σφυρίξει την παράβαση.

