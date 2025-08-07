Τα εισιτήρια του ΑΠΟΕΛ για το φιλικό με την Ανόρθωση

Τις πληροφορίες για την προπώληση των εισιτηρίων ενόψει του φιλικού με την Ανόρθωση, που θα γίνει στο «Α. Παπαδόπουλος» στις 11/8 (19:30) στο πλαίσιο του 1ου Τουρνουά Προσφυγιάς, ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες:

Αγώνας: Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ (1o Τουρνουά Προσφυγιάς), Δευτέρα 11/08/2025 | 19:30, Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Κερκίδα για φιλάθλους ΑΠΟΕΛ: Βόρεια

Άνοιγμα εισόδων: 18:00

Υπενθυμίζουμε ότι από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέας καθώς είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

Α' Φάση : Διάθεση μέσω του APOEL FC LOYALTY / MEMBERSHIP Scheme

ΑΠΟ: Πέμπτη, 07 Αυγούστου 2025, 16:30

ΜΕΧΡΙ: Παρασκευή, 08 Αυγούστου 2025, 19:00

**Εάν παραμείνουν διαθέσιμα εισιτήρια από την Α’ Φάση, θα ανακοινωθεί η διαδικασία**

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΦΑΣΗ

Για την κερκίδα των φιλοξενουμένων, μετά τις αποκοπές για τις ανάγκες της ομάδας, χορηγών και συνεργατών, δικαίωμα για αγορά εισιτηρίου έχουν οι πρώτοι 648 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα APOEL FC Loyalty Scheme 2025/26, βάσει των βαθμών που έχουν συλλεχθεί μέχρι σήμερα 07/08 στις 15:30 (δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συλλέξει το ελάχιστο 1417 βαθμούς). Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα SMS.

* Το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (Όπως έχουν καθοριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα)

** Περιορισμένος αριθμός παιδικών εισιτηρίων

Υπενθυμίζουμε ότι από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέας καθώς είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

Για την Α’ Φάση της προπώλησης οι φίλαθλοι μας μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο του αγώνα με τους εξής τρόπους:

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟ: Πέμπτη, 07 Αυγούστου 2025, 16:30

ΜΕΧΡΙ: Παρασκευή, 08 Αυγούστου 2025, 19:00

* Επιπρόσθετες χρεώσεις για κάθε εισιτήριο:

• €1 για έξοδα επεξεργασίας

• €1 εισφορά για ενίσχυση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ

2. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Orange Shop - Σταυρού

ΑΠΟ: Πέμπτη, 07 Αυγούστου 2025, 16:30

ΜΕΧΡΙ: Παρασκευή, 08 Αυγούστου 2025, 19:00

Δευτέρα-Σάββατο 09:30-19:00

Κυριακή: Τμήμα εισιτηρίων ΚΛΕΙΣΤΟ

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου

Για αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω της διαδικασίας του σωματικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου των καρτών φιλάθλων, προτρέπουμε τους φιλάθλους μας όπως προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο

Εφαρμογή APOEL FC Wallet

Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας μας έχει τεθεί η νέα εφαρμογή APOEL FC Wallet, μέσω της οποίας ο κάθε φίλαθλος μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εισιτήρια του.

Η εφαρμογή APOEL FC Wallet είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store για iOS, όσο και στο Play Store για Android.

Από τη στιγμή που χρησιμοποιείται η προτεραιότητα βάσει των βαθμών για τη διάθεση των εισιτηρίων, δε θα υπάρχει επιβράβευση με βαθμούς για αυτό τον αγώνα, εκτός εάν στη συνέχεια υπάρξει ελεύθερη προπώληση.

Θυμίζουμε ότι από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέας καθώς είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Υπενθυμίζουμε ότι από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέας καθώς είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

- Για αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω της διαδικασίας του σωματικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου των καρτών φιλάθλων, προτρέπουμε τους φιλάθλους μας όπως προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο.

- Το εισιτήριο αγώνα σε οποιανδήποτε έντυπη μορφή, θα γίνεται αποδεκτό μόνο αν παρουσιάζεται στην είσοδο, χωρίς οποιαδήποτε φθορά. Εισιτήριο με αποκομμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία και την παρουσίαση μόνο του barcode, δε θα γίνεται αποδεκτό. Το συγκεκριμένο εισιτήριο θα ακυρώνεται άμεσα και στον κάτοχο του θα απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο.

- Προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο με εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για είσοδο στον ίδιο αγώνα είναι παράνομη και η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα λάβει μέτρα εναντίον των παρανομούντων. Στις δε περιπτώσεις των εισιτηρίων διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα να τα ακυρώσει.

- Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων εντός του Σταδίου.

- Η είσοδος θα ανοίξει στις 18:00 και καλούνται οι φίλαθλοι όπως προσέλθουν στο Στάδιο έγκαιρα προς αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστέρησης κατά τον έλεγχο στην είσοδο .

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 77771926, Επιλογή 1 (tickets@apoelfc.com.cy).