Ξέσπασμα Σταφυλίδη: «Ό,τι πάει στην εστία μας, είναι γκολ»

Διαβάστε όσα είπε ο Ελλαδίτης αμυντικός ο οποίος ξέσπασε για την ατυχία του ΑΠΟΕΛ:

«Δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Στο πρώτο ημίχρονο δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ το είδαν όλοι. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, αξίζαμε περισσότερα. Θα γίνει η φάση στο πρώτο γκολ που θα βρει ο Κώστας την μπάλα και θα μπει γκολ. Δεν μου αρέσει να τα λέω αυτά, αλλά έχουμε τεράστια γκίνια. Ό,τι πάει στην εστία μας είναι γκολ, μας έκανε από τα 30 μέτρα και μπήκε γκολ που ήταν γκολάρα δεν λέω. Φταίμε και εμείς. Στη ρεβάνς πρέπει να πεθάνουμε για αυτό το παιχνίδι. Φέτος ότι και να γίνει θα μας στραβώσει κάτι. Με τη βοήθεια του κόσμου θα προκριθούμε».