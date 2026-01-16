Για να το λέει, κάτι ξέρει o Kετσμπάγια...

Σίγουρα για μία ομάδα του βεληνεκούς της «Κυρίας» αυτό είναι σκληρό, όμως όταν ο ίδιος ο προπονητής, Τιμούρ Κετσπάγια, αναφέρει πως ίσως είναι καλύτερα που ήρθε ο αποκλεισμός, τότε, κάτι ξέρει περισσότερο για τις δυνατότητες της ομάδας του. Δεν ήταν τραγική απέναντι στον Απόλλωνα, έκανε όμως λάθη που στοίχισαν για ακόμη μία φορά. Η «Κυρία» είπε αντίο από αυτόν τον θεσμό και το μυαλό της είναι αποκλειστικά στην αποφυγή του υποβιβασμού. Μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική ήταν στη 12η θέση και μετά την επικράτηση επί του Εθνικού ανέβηκε ένα σκαλοπάτι. Θέλει σερί νικών για να πάρει ανάσα, όσο και αν είναι δύσκολη η προσεχής αποστολή. Θα πάει στο ΓΣΠ για να κοντραριστεί με την Ομόνοια (18/01, 16:00) και θα πρέπει να τα κάνει όλα... τέλεια.

Σε αυτό το ματς, δεν θα είναι διαθέσιμος ο Μάριος Ηλία λόγω τιμωρίας.