Η διαδρομή των αρχηγών του Απόλλωνα προς τα αντίπαλα στρατόπεδα

Ο Χάμπος Κυριάκου είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα, καθώς από το βράδυ της Πέμπτης (15/1) είναι και επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, επιστρέφοντας στην Κύπρο μετά το σύντομο πέρασμά του από τη Ρουμανία για να φορέσει τα κιτρινοπράσινα.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο παρόμοιες περιπτώσεις των τελευταίων 15 χρόνων. Πολλοί παίκτες του Απόλλωνα που φόρεσαν το περιβραχιόνιο του αρχηγού αποχώρησαν για αντίπαλα κυπριακά στρατόπεδα, μερικοί αφήνοντας έντονη… πικρή γεύση στους κυανόλευκους.

Η αρχή έγινε το 2011, με τον Κρίστη Θεοφίλου να πηγαίνει στην ΑΕΚ. Μετά από 22 συμμετοχές επέστρεψε στον Απόλλωνα (2011-12), αγωνίστηκε στην ΑΕΛ (2012-14) και ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Άρη (2014-17).

Η δεύτερη και ίσως πιο ηχηρή «απώλεια» ήρθε το 2016, όταν ο Γιώργος Μερκής αποχώρησε για τον ΑΠΟΕΛ. Ο τότε αρχηγός των κυανόλευκων, στέλεχος της ομάδας από το 2001, μετρούσε 252 συμμετοχές πριν μετακομίσει στη Λευκωσία μεσούσης της σεζόν. Μάλιστα η μοίρα τα είχε φέρει έτσι που στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην πρώην ομάδα του, την πλήγωσε στην τελευταία φάση του αγώνα με δικό του γκολ.

Το 2019 ήταν σειρά του Άγγελη να αποχαιρετήσει την ομάδα της Λεμεσού για να μετακομίσει στο Παραλίμνι για λογαριασμό της ΕΝΠ. Ο Αγγελή δεν ξεκίνησε από τον Απόλλωνα αλλά ανδρώθηκε εκεί υπηρετώντας τον για εφτά χρόνια.

Ο Φώτης Παπουλής ακόμα μια σημαία των Λεμεσιανών φόρεσε τα κυανόλευκα για οκτώ χρόνια από το 2012 μέχρι και το 2020, πριν συνεχίσει στην Ομόνοια, όπου έκλεισε την καριέρα του το 2023.

Τέλος, και πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό του Βαλεντίν Ρομπέρζ. Ο Γάλλος σε πολλά παιχνίδια του Απόλλωνα αγωνίστηκε ως αρχηγός κυρίως όταν έλειπε ο Χάμπος από την εντεκάδα. Το 2023 η ΑΕΚ τον πήρε και έχει πλέον στο ρόστερ της δύο παίκτες που έγραψαν ιστορία στη Λεμεσό με τα κυανόλευκα!