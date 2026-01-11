Ο πιο απλός τρόπος... αποσυμπίεσης στην Ανόρθωση

Είναι αλήθεια πως η πίεση είναι πολύ μεγάλη στους παίκτες της Ανόρθωσης ενόψει του σημερινού (17:00) αγώνα με τον Εθνικό Άχνας στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Υπάρχει ένα μεγάλο «πρέπει» στην «Κυρία» η οποία βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη θέση στον βαθμολογικό πίνακα.

Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν συναντήσεις έτσι ώστε να αποκτήσει η ομάδα αυτοπεποίθηση για να φτάσει σε μία πολύ σημαντική νίκη. Ο κόσμος αναμένεται να δώσει ξανά το «παρών» του στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» προκειμένου να σπρώξει την ομάδα στη νίκη. Αυτό ωστόσο δεν είναι ποτέ αρκετό. Οι παίκτες θα πρέπει να παρουσιάσουν το καλό τους πρόσωπο, δείχνοντας πως μπορούν να βγάλουν την Ανόρθωση από το δύσκολο αυτό μονοπάτι.

Είναι πολύ σημαντικό για την «Κυρία» να καταφέρει να ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι της Κυριακής. Ένα γκολ από τα δικά της πόδια είναι ικανό να αλλάξει την ψυχολογία των παικτών κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Να τους αποσυμπιέσει, δίνοντάς τους ώθηση να χτίσουν πάνω σε αυτό ένα μεγάλο τρίποντο.