Δεν έγινε σούπερ ομάδα, αλλά το πάθος...

Υπήρχε κανείς που αμφισβητούσε ότι η έλευση του Τιμούρ Κετσπάγια θα βελτίωνε την Ανόρθωση; Μπορεί, αλλά αυτοί θα είναι εύκολο να μετρηθούν. Από το πρώτο παιχνίδι της τρίτης θητείας του στον πάγκο της ομάδας της Αμμοχώστου ήταν εμφανής η αλλαγή στη διάθεση των ποδοσφαιριστών.

 Όχι πως μετατράπηκε σε μία σούπερ ομάδα η «Κυρία». Μάλιστα και ο Γεωργιανός τεχνικός παραδέχθηκε ότι ίσως να μην άξιζε να πάρει τον βαθμό. Το σημαντικό, όμως, ότι φανερώθηκε το πάθος που θέλει να βλέπει ο Τιμούρ Κετσπάγια, αλλά και ο κόσμος της Ανόρθωσης και όπου τη βγάλει.

Κακά τα ψέματα, με το φλέγον ζήτημα στην ομάδα να είναι το οικονομικό, στο συγκρότημα της Αμμοχώστου δεν μπορούν να λένε μεγάλα λόγια και να τοποθετούν ψηλά τον πήχη όσον αφορά τους στόχους, αλλά κανείς δεν μπορεί να την ξεγράψει ότι θα κάνει ό,τι το δυνατόν για να τερματίσει όσο ψηλότερα μπορέσει.

Εξάλλου είναι σημαντικό ότι ακόμη υπολείπονται κομμάτια στο παζλ του ρόστερ, αφού μερικοί ποδοσφαιριστές δεν είναι σε πλήρη ετοιμότητα ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται να κλείσουν και οι τελευταίες μεταγραφικές εκκρεμότητες.

