Ανόρθωση για τον επενδυτή του Απόλλωνα: «Ήμασταν στον αυτόματο πιλότο…»

Όταν είχε ανακοινωθεί από τον Απόλλωνα ο επενδυτής Γκέιμπριελ Γκρεγκ είχε γνωστοποιηθεί ότι προηγουμένως είχαν προσεγγιστεί κι άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Ανόρθωση.

Στη σημερινή (10/09) συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της «Κυρίας», Κυριάκος Πραστίτης σχολίασε το γεγονός αυτό, λέγοντας ότι: «

«Όταν ήρθε ο Γκρεγκ, δεν είχαμε καν γενικό διευθυντή. Ήμασταν στον αυτόματο πιλότο για ένα περίπου μήνα, ο Μήτρου ήταν υπό παραίτηση. Πλέον η επιτροπή έχει καταρτήσει ένα πλάνο. Όταν ήρθε ο άνθρωπος να μας μιλήσει, είχαμε 16 υποθέσεις στην ΦΙΦΑ, δεν μπορούσαμε να του το κρύψουμε».