Δεν προχωρά του Τιμούρ στην Ανόρθωση!

Δεν προχωρά του Τιμούρ στην Ανόρθωση!

Πολύ δύσκολα θα προχωρήσει η περίπτωση του Τιμούρ Κετσπάγια για την τεχνική ηγεσία της Ανόρθωσης.

O πρόεδρος της Ανόρθωσης συναντήθηκε με τον Γεωργιανό τεχνικό και τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα.

Έγινε μία ειλικρινής συζήτηση με την πλευρά της Ανόρθωσης να μεταφέρει στον Τιμούρ Κετσπάγια την θέλησή της να καθίσει και πάλι στον πάγκο της ομάδας παρόλα αυτά δεν προέκυψε συμφωνία.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κετσπάγια έχει ηθική υποχρέωση με ομάδα από το εξωτερικό. Συνεπώς η περίπτωσή του δεν θα προχωρήσει.

Πλέον η Ανόρθωση κοιτάζει αλλού για τον αντικαταστάτη του Χουάκιν Γκόμεθ με τον στόχο να είναι να κλείσει το συντομότερο δυνατό ο επόμενος προπονητής.

 

 

