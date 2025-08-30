Πίεση για τρίποντο

Στην ομάδα της Αμμοχώστου, μετά τις απώλειες δυο βαθμών στην πρεμιέρα (ισοπαλία 0-0 με την Ομόνοια Αραδίππου), δεν μπορούν να σκέφτονται ότι θα περάσει και δεύτερο παιχνίδι, απέναντι μάλιστα σε ομάδες που θεωρούνται των κάτω διαζωμάτων, χωρίς επιτυχία. Φυσικά, το έργο για το συγκρότημα του Χοακίν Γκόμεθ δεν θα είναι καθόλου εύκολο απέναντι στους μαυροπράσινους του Γιώργου Κωστή όπου υπάρχει προσμονή για τους πρώτους βαθμούς στη νέα σεζόν, μετά την ήττα στην πρώτη αγωνιστική από την ΑΕΛ (2-0). Εξάλλου, στον Τακτακαλά υπάρχουν προσδοκίες για ξεκαθάρισμα της παραμονής όσο γίνεται γρηγορότερα.

Στο μεταξύ, στην Ανόρθωση χθες επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του Μάριου Ηλία, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια. Για τον Κύπριο επιθετικό είναι ο έκτος ποδοσφαιρικός του σταθμός, αφού θήτευσε σε Εθνικό, ΑΕΛ, Aλκή Ορόκλινης, ΑΠΟΕΛ και Πάφος FC.