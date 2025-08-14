Ανακοίνωσε αλλαγές στα φιλικά της η Ανόρθωση

Η Ανόρθωση ανακοινώνει την αλλαγή προγράμματος των φιλικών αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι για το Σάββατο 16 Αυγούστου. Το πρωινό φιλικό με τον Σπάρτακο Κιτίου μεταφέρεται το βράδυ, στη θέση του αγώνα με τον Ακρίτα Χλώρακας, παιχνίδι το οποίο αναβάλλεται.

Η πιο πάνω απόφαση πάρθηκε μετά τη σημερινή απογευματινή προπόνηση της ομάδας μας. Ο λόγος είναι ο συνδυασμός της καταπόνησης, ένεκα των καιρικών συνθηκών, και των υφιστάμενων τραυματισμών, ενώ στόχος είναι να υπάρχει η μέγιστη ετοιμότητα την πρώτη αγωνιστική.

Όσα εισιτήρια έχουν εκδοθεί για τον αγώνα με τον Ακρίτα Χλώρακας θα ισχύουν για τον αγώνα με τον Σπάρτακο Κιτίου.

16 Αυγούστου

19:00 Ώρα εισόδου & εκδοτηρίων: 17:30

Αντώνης Παπαδόπουλος

Ανοιχτές κερκίδες: Δυτική & Ανατολική

Εισιτήρια:

Κανονικό: €10

• Μαθητικό: €5

• Παιδικό: ΔΩΡΕΑΝ

Στο σύστημα επιβράβευσης SUPPORTERS (πρώην Blue & White) θα πιστώνονται +25 βαθμοί σε κάθε κάτοχο εισιτηρίου.

Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας.